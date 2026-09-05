"Новатор 2С" объединяет бронезащиту и возможности реанимации: все о новом медэваке

Журналисты РБК-Украина побывали на демонстрации спецтранспорта, пообщались с разработчиками и боевыми медиками Сил обороны, чтобы узнать, как изменилась медицинская эвакуация в условиях угрозы FPV-дронов.

В мероприятии приняли участие генеральный директор компании Владислав Бельбас, представитель Командования медицинских сил Министерства обороны Игорь Плис, а также военные медики с опытом эвакуации раненых из районов боевых действий. Журналистам показали обновленную версию бронеавтомобиля, его медицинский отсек и систему погрузки раненых.

Эвакуация изменилась из-за дронов

По словам участников мероприятия, распространение FPV-дронов существенно изменило условия работы эвакуационных экипажей. Зона поражения расширилась, а ранее считавшиеся относительно безопасными маршруты теперь могут находиться под постоянной угрозой. Поэтому увеличивается и время доставки раненых в стабилизационные пункты.

Полковник медицинской службы Игорь Плис отметил, что бронированные автомобили сегодня стали одним из ключевых средств медицинской эвакуации из опасных участков.

По его словам, с переднего края раненых сначала эвакуируют другими транспортными средствами, после чего бронированные медеваки доставляют их в стабилизационные пункты или другие медицинские подразделения.

Плис подчеркнул, что на этапе медицинской эвакуации необходимо иметь возможность проводить полный комплекс жизнеберегающих мероприятий непосредственно в автомобиле. Речь идет, в частности, о поддержке сердечно-сосудистой системы и дыхания, инфузионной терапии и перелива крови.

Именно поэтому к современному эвакуационному транспорту предъявляется сразу несколько ключевых требований: защита, скорость, проходимость и возможность оказывать помощь раненому непосредственно во время движения.

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"Новатор 2С" - санитарно-эвакуационная версия бронеавтомобиля производства ООО "Украинская бронетехника", входящая в Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины (NAUDI), предназначена для эвакуации раненых и работы военных медиков в районах боевых действий. Автомобиль может перевозить до четырех лежачих или шести раненых в сидячем положении.

В медицинском отсеке предусмотрены место для боевого медика, система крепления носилок, места для медицинского оборудования и крепеж для инфузионных растворов.

В обновленной конфигурации "Новатор 2С" получил автоматическую систему подъема, опускания и подачи ношей.

Производитель также изменил их конструкцию, добавил освещение и пересмотрел расположение части медицинского оборудования. По замыслу разработчиков, это должно упростить загрузку тяжелораненых и обеспечить медикам больше пространства для работы.

"Новатор 2С" будет спасать раненых на передке (фото: "Украинская бронетехника")

Командир роты тактической эвакуации Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Виктория Гусак отметила, что за время эксплуатации автомобилей производитель уже учел ряд замечаний военных медиков.

По ее словам, для эвакуационных экипажей важнейшими характеристиками автомобиля остаются быстрота, надежность, защита и проходимость. Она отметила, что в случае тяжелых ранений счет может уходить на минуты, поэтому автомобиль должен как можно быстрее доставить раненого в стабилизационный пункт.

В то же время военные медики отмечают, что большая емкость не всегда означает возможность полноценно контролировать состояние всех раненых одновременно. Поэтому при модернизации таких автомобилей важно учитывать не только количество мест, но и эргономику медицинского отсека.

Защита и возможность двигаться после повреждения

"Новатор 2С" может иметь баллистическую защиту STANAG 4569 Level 1 или Level 2 в зависимости от комплектации и противоминную защиту Level 2a/2b.

Автомобиль создан на усиленном шасси Ford F-550 и оснащен дизельным двигателем Ford V8 мощностью 300 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет до 140 км/ч, а запас хода по шоссе - не менее 500 километров.

Также бронеавтомобиль оборудован системой Run-Flat, позволяющей продолжать движение после повреждения шин.

"Новатор 2С" сменит медицинскую эвакуацию на фронте (фото: "Украинская бронетехника")

Производитель дорабатывает машину по опыту фронта

Игорь Плис рассказал, что военные медики передавали производителю свои замечания по поводу внутреннего оснащения автомобиля непосредственно на основе опыта его применения.

По его словам, машина хорошо зарекомендовала себя и имеет необходимый уровень защиты, однако для военных медиков также критически важной остается маневренность.

Он отметил, что на основе отзывов боевых медиков производитель совершенствовал подвеску, систему быстрого доступа к медикаментам и средства поддержки инфузионной терапии.

По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, санитарно-эвакуационные автомобили нуждаются в постоянном обновлении в соответствии с изменениями на поле боя.

Отдельным направлением остается интеграция средств радиоэлектронной борьбы, устанавливаемых в зависимости от требований конкретного заказчика.

Бельбас объяснил, что РЭБ не является фиксированной комплектацией автомобиля: каждый заказчик формирует собственные требования, согласно которым интегрируется необходимая система. По его словам, это направление постоянно меняется, поэтому производитель должен регулярно адаптировать автомобили к новым условиям.

Какая потребность в таких автомобилях

По оценкам специалистов, Силам обороны Украины необходимо около 400 бронированных санитарно-эвакуационных машин такого класса. При этом запрос к международным партнерам составляет около 200 автомобилей.

В то же время Владислав Бельбас оценивает общую потенциальную потребность значительно выше - в соответствии с оперативно-тактическими требованиями она может составлять тысячи санитарно-эвакуационных автомобилей.

По его словам, потребность в таких машинах остается огромной, поскольку они постоянно работают в зоне поражения и могут нести повреждения. В этом контексте он назвал такие автомобили фактически затратным ресурсом войны.

По словам руководителя "Украинской бронетехники", предприятие имеет возможность производить более 1000 автомобилей в год. В то же время "Новатор 2С" планируют и дальше дорабатывать в соответствии с опытом его боевого применения.