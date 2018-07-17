Новак заявив про готовність РФ до "конструктивного діалогу" по газу з Україною

Новини Політика 17.07.2018 - 14:16
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Новак не назвав пропозиції РФ щодо обсягів транзиту газу

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність РФ до "конструктивного діалогу" щодо газу з Україною. Про це Новак заявив після двосторонніх переговорів із заступником голови Єврокомісії з Енергосоюзу Марошом Шефчовичем, повідомляє ТАСС.

"Ми налаштовані конструктивно, сподіваємося, що всі сторони будуть в цьому руслі обговорювати", - заявив він, відповідаючи на питання про готовність РФ до компромісів щодо газу з Україною.

Разом з тим, Новак не назвав пропозиції РФ щодо обсягів транзиту газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".

Відзначимо, газопровід "Північний потік" повністю зупинився на ремонт в день тристоронніх переговорів між Україною, Росією і Євросоюзом.

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Теги:  Російська Федерація,  Наталія Новак,  транзит газа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС