Новак: готовий проект угод по газу

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

За його словами, найближчим часом проект угоди буде доопрацьовано

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Україна, Європейська комісія і Російська Федерація підготували проект угоди по газу. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом проект угоди буде доопрацьовано.

Також він зазначив, що Україна, Росія і Єврокомісія найближчим часом вийдуть на остаточні домовленості по газу.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Україна, Єврокомісія і Росія в ході газових переговорів досягли принципової угоди. При цьому він зазначив, що переговори по газу в Берліні були дуже інтенсивними.

Зазначимо, що 12 грудня НАК "Нафтогаз" уклав контракти на гарантоване постачання додаткових обсягів газу в першому кварталі наступного року. У разі припинення транзиту російського газу Україна буде отримувати газ із західного напрямку.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості на переговорах у Відні. За його словами, Україна та Росія продовжують обговорення на різних рівнях.