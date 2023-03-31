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Новачок сезону з "Денвера" виконав розкішний "томагавк": момент дня в НБА

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Денвер, П'ятниця 31 березня 2023 09:23
Новачок сезону з "Денвера" виконав розкішний "томагавк": момент дня в НБА Фото: Крістіан Браун набрав 11 пунктів проти "Нью-Орлеана" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

На вершині підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Денвер Наггетс" Крістіан Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець найбільше запам'ятався моментом у третій чверті. Він отримав м'яч поруч із боковою лінією, змістився до центру та сміливо пішов під щит "Нью-Орлеана". Браун утік від двох опонентів, а потім на плечах ще двох виконав данк однією рукою.

Старань оборонця, однак, забракло для підсумкового успіху "Наггетс". Господарі майданчика зазнали розгромної поразки від "Пеліканс" (88:107). Щоправда, лідерство в Західній конференції "Денвер" не втратив. "Нью-Орлеан" тут іде на 7-й сходинці.

Сам Браун провів на паркеті майже 23 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок і зробив 1 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Пеліканс" Брендон Інгрем із тріпл-даблом (31 пункт, 11 підбирань, 10 передач).

Хто такий Крістіан Браун

Уродженець штату Канзас, на студентському рівні виступав за місцевих "Джейгокс". Обраний "Денвером" під 21-м номером драфту НБА-2022.

У складі "Канзаса" торік тріумфував у Національній асоціації студентського спорту. Проводить перший сезон на професіональному рівні. Під егідою НБА дебютував у грудні – відіграв 29 хвилин і набрав 13 очок проти "Мемфіса".

Брат Брауна – Паркер – захищає кольори Університету Санта-Клари. Родина матері новачка була введена до Залу спортивної слави Міссурі. Сам Браун запустив лінійку одягу THE CB2 Collection.

До слова, напередодні універсал "Оклахоми" Вільямс підкорив хіт-парад баззером проти "Детройта".

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