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Новичок сезона из "Денвера" исполнил роскошный "томагавк": момент дня в НБА

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Денвер, Пятница 31 марта 2023 09:23
Новичок сезона из "Денвера" исполнил роскошный "томагавк": момент дня в НБА Фото: Кристиан Браун набрал 11 пунктов против "Нью-Орлеана" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

На вершине подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Денвер Наггетс" Кристиан Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец больше всего запомнился моментом в третьей четверти. Он получил мяч рядом с боковой линией, сместился в центр и смело пошел под щит "Нью-Орлеана". Браун сбежал от двух оппонентов, а затем на плечах еще двоих исполнил данк одной рукой.

Стараний защитника, однако, не хватило для итогового успеха "Наггетс". Хозяева площадки потерпели разгромное поражение от "Пеликанс" (88:107). Правда, лидерство в Западной конференции "Денвер" не лишился. "Нью-Орлеан" здесь идет на 7-й строчке.

Сам Браун провел на паркете около 23 минут. За это время он успел набрать 11 очков и сделал 1 подбор. Самым результативным в матче стал форвард "Пеликанс" Брэндон Ингрэм с трипл-даблом (31 пункт, 11 подборов, 10 передач).

Кто такой Кристиан Браун

Уроженец штата Канзас, на студенческом уровне выступал за местных "Джейхокс". Выбран "Денвером" под 21-м номером драфта НБА-2022.

В составе "Канзаса" в прошлом году триумфовал в Национальной ассоциации студенческого спорта. Проводит первый сезон на профессиональном уровне. Под эгидой НБА дебютировал в декабре – отыграл 29 минут и набрал 13 очков против "Мемфиса".

Брат Брауна – Паркер – защищает цвета Университета Санта-Клары. Семья матери новичка была введена в Зал спортивной славы Миссури. Сам Браун запустил линейку одежды THE CB2 Collection.

К слову, накануне универсал "Оклахомы" Уильямс покорил хит-парад баззером против "Детройта".

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