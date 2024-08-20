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Новачок "Динамо" та несподіваний лідер отримали призи туру УПЛ

Фото: Олександр Піхальонок швидко освоївся в Києві (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками чергового туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та "Олександрії" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник столичного гранда Олександр Піхальонок – футболіст 3-го туру чемпіонату України. Хавбек доклався до вольової перемоги "біло-синіх" над львівськими "Карпатами" (3:1).

Піхальонок вийшов у старті киян і відіграв усі 90 хвилин. Саме він зрівняв рахунок у протистоянні в середині першої половини. Літній новачок "Динамо" отримав м'яч на куті штрафного майданчика, розвернувся трохи назад і лівою відправив сферу в дальню дев'ятку.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер туру. Під орудою вітчизняного фахівця "жовто-чорні" на виїзді переграли луганську "Зорю" (2:1). Голами в складі олександрійців відзначилися Безерра та Ковалець. "Олександрія" вийшла в лідери УПЛ.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань, а також футболісти недавнього минулого Прем'єр-ліги. Піхальонок випередив Тілля, Паламарчука, Яшарі та згаданих Безерру та Ковальця. Ротань же виявився кращим за Карраско та Шовковського.

 

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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ДинамоЧемпіонат УкраїниРуслан РотаньУПЛАлександрия