Новачок "Динамо" та несподіваний лідер отримали призи туру УПЛ

Півзахисник столичного гранда Олександр Піхальонок – футболіст 3-го туру чемпіонату України. Хавбек доклався до вольової перемоги "біло-синіх" над львівськими "Карпатами" (3:1).

Піхальонок вийшов у старті киян і відіграв усі 90 хвилин. Саме він зрівняв рахунок у протистоянні в середині першої половини. Літній новачок "Динамо" отримав м'яч на куті штрафного майданчика, розвернувся трохи назад і лівою відправив сферу в дальню дев'ятку.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер туру. Під орудою вітчизняного фахівця "жовто-чорні" на виїзді переграли луганську "Зорю" (2:1). Голами в складі олександрійців відзначилися Безерра та Ковалець. "Олександрія" вийшла в лідери УПЛ.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань, а також футболісти недавнього минулого Прем'єр-ліги. Піхальонок випередив Тілля, Паламарчука, Яшарі та згаданих Безерру та Ковальця. Ротань же виявився кращим за Карраско та Шовковського.