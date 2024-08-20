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Новичок "Динамо" и неожиданный лидер получили призы тура УПЛ

Фото: Александр Пихаленок быстро освоился в Киеве (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам очередного тура отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо" и "Александрии" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник столичного гранда Александр Пихаленок – футболист 3-го тура чемпионата Украины. Хавбек приложился к волевой победе "бело-синих" над львовскими "Карпатами" (3:1).

Пихаленок вышел в старте киевлян и отыграл все 90 минут. Именно он сравнял счет в противостоянии в середине первой половины. Летний новичок "Динамо" получил мяч на углу штрафной, развернулся немного назад и левой отправил сферу в дальнюю девятку.

Зато наставник "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер тура. Под руководством отечественного специалиста "желто-черные" на выезде обыграли луганскую "Зарю" (2:1). Голами в составе александрийцев отличились Безерра и Ковалец. "Александрия" вышла в лидеры УПЛ.

Лучших игрока и тренера тура назвали журналисты ряда изданий, а также футболисты недавнего прошлого Премьер-лиги. Пихаленок опередил Тилля, Паламарчука, Яшари и упомянутых Безерру и Ковальца. Ротань же оказался лучше Карраско и Шовковского.

 

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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