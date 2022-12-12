Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян: кто попал под ограничения

Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, которые поддерживают незаконное российское вторжение на территорию Украины и сетей, которые стоят за дезинформационными кампаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Новой Зеландии Нанае Махуты.

"Путин продолжает использовать сеть медиа-агентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и ложь как часть своего нарратива о вторжении в Украину", - сказала она.

В частности, под санкции попали министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и ключевой персонал российских СМИ, в частности "ИнфоРос", "Южный фронт" и Фонд стратегической культуры.

Так, последний раунд санкций распространяется на субъектов дезинформации, которые уже были введены в мае. В их числе представители российских СМИ и информационных агентств.

По словам Махуты, лица, против которых введены санкции, оказывают прямое влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне России. Они создают "туман дезинформации, обслуживающий агрессию Путина против территориального суверенитета Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Новая Зеландия ввела санкции против 22 граждан России и Белоруссии.

Кроме того, страна собиралась отправить еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.

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