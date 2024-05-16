Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

"Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс.

У заяві новозеландського уряду вказано, що санкції було запроваджено проти фізичних осіб і компаній, що причетні до передання зброї з КНДР до Росії. Крім того, під санкції потрапили іранські суб'єкти, які беруть участь у наданні військової допомоги Москві.

Окрім цього санкції введено проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей у Росію та на окуповані території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей вторгнення в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України", - заявив Пітерс.

Позиція Нової Зеландії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Нової Зеландії заморозив російські активи. Крім того там було заборонено в'їзд 100 громадянам Росії.

А ось у лютому 2024 року Нова Зеландія заявила про черговий пакет допомоги для України вартістю 25,9 млн доларів (16,9 млн доларів США).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.