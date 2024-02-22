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Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України

Четвер 22 лютого 2024 07:46
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Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України Фото: міністр іноземних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс (flickr.com/oic-aa-istanbul)
Автор: Валерія Поліщук

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Його вартість становитиме 25,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Нової Зеландії.

"Ця війна призвела до жахливих людських жертв, заподіяла величезні страждання і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Своєю чергою міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка триватиме.

"Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу NZDF на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку", - додала вона.

Крім цього, сьогоднішній пакет заходів також включає:

  • 6,5 млн доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;
  • 7 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;
  • 3 млн доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Допомога від Нової Зеландії та її позиція щодо РФ

2022 року Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії.

У лютому минулого року уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, які рятуються від російського вторгнення, і продовжив їхню дію.

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