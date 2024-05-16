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Новая Зеландия расширила санкции против России

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции, касающиеся 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военно-стратегическую поддержку вторжению России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Новой Зеландии.

"Россия при непосредственной поддержке своего военно-промышленного комплекса совершает незаконную агрессию против Украины, посягая на ее суверенитет и территориальную целостность", - заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

В заявлении новозеландского правительства указано, что санкции были введены против физических лиц и компаний, причастных к передаче оружия из КНДР в Россию. Кроме того, под санкции попали иранские субъекты, участвующие в оказании военной помощи Москве.

Кроме этого, санкции введены против тех, кто способствует насильственному переселению украинских детей в Россию и на оккупированные территории Украины.

"Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей вторжения в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины", - заявил Питерс.

Позиция Новой Зеландии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Новой Зеландии заморозило российские активы. Кроме того, там был запрещен въезд 100 гражданам России.

А вот в феврале 2024 года Новая Зеландия заявила об очередном пакете помощи для Украины стоимостью 25,9 млн долларов (16,9 млн долларов США).

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