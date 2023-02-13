UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нова Зеландія оголосила надзвичайний стан через циклон "Габріель", триває евакуація

Фото: в океані циклон "Габріель" здіймає високі хвили і загрожує затопленням прибережних районів (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Циклон "Габріель" приніс сильний вітер і потужну зливу у Нову Зеландію, що стало підставою для оголошення надзвичайного стану. Це лише третій випадок в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс попередив, що найгірше попереду, оскільки циклон "Габріель" вже спричиняє евакуацію, підвищення паводкових вод і відключення електроенергії на Північному острові.

"Речі, ймовірно, погіршаться. Циклон вразив і без того заболочений регіон, значна частина якого все ще відновлюється після руйнівної повені два тижні тому", - уточнив Хіпкінс.

Громади в прибережних регіонах продовжили евакуацію в понеділок, 13 лютого, через побоювання, що приплив опівночі і штормові хвилі співпадуть з найсильнішим штормом. Хіпкінс попередив громади, на які не поширюються накази про евакуацію, бути готовими, залишатися всередині будівель, якщо зможете, і мати план на випадок, якщо знадобиться переїхати.

"Погодна система низького тиску створювала штормові хвилі - явище, через яке загальний рівень моря підвищується незалежно від висоти хвилі, затоплюючи прибережні райони. Національний інститут дослідження води та атмосфери Нової Зеландії (Niwa) оголосив про рекордний штормовий сплеск у 0,7 метра, на додаток до хвиль до 12 метрів біля північного узбережжя", - зауважує Guardian.

Було наказано про обов’язкову евакуацію вздовж усієї східної берегової лінії затоки Пленті - території, що охоплює близько 400 будинків, а також 100 будинків у районі Вакатане в регіоні затоки Пленті.

"Ми очікуємо велике хвилювання моря, затоплення. Зараз йде дощ", - сказав контролер районної ради Опотікі Джерард Маккормак.

До опівдня понеділка майже вся верхня половина Північного острова була охоплена локальним надзвичайним станом, у тому числі в Окленді з населенням 1,7 млн людей, а також у Нортленді, Короманделі, Опотікі, Вакатане, Тайраухіті та Хауракі.

Близько 46 000 будинків, переважно в Нортленді, залишалися знеструмленими. Енергетичні компанії заявили, що умови були дуже складними, оскільки шторм тривав, дерева падали через лінії та блокували дороги.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.

Нагадаємо, 12 лютого в Грузії зафіксували чотири землетруси.

Крім того, у Туреччині внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули понад 31 тисяча осіб.

Раніше повідомлялося, наскільки можливий землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Зеландия