Нова Зеландія оголосила надзвичайний стан через циклон "Габріель", триває евакуація

Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс попередив, що найгірше попереду, оскільки циклон "Габріель" вже спричиняє евакуацію, підвищення паводкових вод і відключення електроенергії на Північному острові.

"Речі, ймовірно, погіршаться. Циклон вразив і без того заболочений регіон, значна частина якого все ще відновлюється після руйнівної повені два тижні тому", - уточнив Хіпкінс.

Громади в прибережних регіонах продовжили евакуацію в понеділок, 13 лютого, через побоювання, що приплив опівночі і штормові хвилі співпадуть з найсильнішим штормом. Хіпкінс попередив громади, на які не поширюються накази про евакуацію, бути готовими, залишатися всередині будівель, якщо зможете, і мати план на випадок, якщо знадобиться переїхати.

"Погодна система низького тиску створювала штормові хвилі - явище, через яке загальний рівень моря підвищується незалежно від висоти хвилі, затоплюючи прибережні райони. Національний інститут дослідження води та атмосфери Нової Зеландії (Niwa) оголосив про рекордний штормовий сплеск у 0,7 метра, на додаток до хвиль до 12 метрів біля північного узбережжя", - зауважує Guardian.

Було наказано про обов’язкову евакуацію вздовж усієї східної берегової лінії затоки Пленті - території, що охоплює близько 400 будинків, а також 100 будинків у районі Вакатане в регіоні затоки Пленті.

"Ми очікуємо велике хвилювання моря, затоплення. Зараз йде дощ", - сказав контролер районної ради Опотікі Джерард Маккормак.

До опівдня понеділка майже вся верхня половина Північного острова була охоплена локальним надзвичайним станом, у тому числі в Окленді з населенням 1,7 млн людей, а також у Нортленді, Короманделі, Опотікі, Вакатане, Тайраухіті та Хауракі.

Близько 46 000 будинків, переважно в Нортленді, залишалися знеструмленими. Енергетичні компанії заявили, що умови були дуже складними, оскільки шторм тривав, дерева падали через лінії та блокували дороги.