Новая Зеландия объявила чрезвычайное положение из-за циклона "Габриэль", продолжается эвакуация

Как сообщает издание, премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс предупредил, что хуже всего впереди, поскольку циклон "Габриэль" уже влечет за собой эвакуацию, повышение паводковых вод и отключение электроэнергии на Северном острове.

"Вещи, вероятно, ухудшатся. Циклон поразил и без того заболоченный регион, значительная часть которого все еще восстанавливается после разрушительного наводнения две недели назад", - уточнил Хипкинс.

Общины в прибрежных регионах продлили эвакуацию в понедельник, 13 февраля, из-за опасений, что прилив в полночь и штормовые волны совпадут с сильнейшим штормом. Хипкинс предупредил общины, на которые не распространяются приказы об эвакуации, быть готовыми, оставаться внутри построек, если сможете, и иметь план на случай, если понадобится переехать.

"Погодная система низкого давления создавала штормовые волны - явление, из-за которого общий уровень моря повышается независимо от высоты волны, затапливая прибрежные районы. Национальный институт исследования воды и атмосферы Новой Зеландии (Niwa) объявил о рекордном штормовом всплеске в 0,7 метра, вдобавок к волнам до 12 метров у северного побережья", - отмечает Guardian.

Было предписано об обязательной эвакуации вдоль всей восточной береговой линии залива Пленти - территории, охватывающей около 400 домов, а также 100 домов в районе Вакатане в регионе залива Пленти.

"Мы ожидаем большое волнение моря, затопления. Сейчас идет дождь", - сказал контролер районного совета Опотики Джерард Маккормак.

К полудню понедельника почти вся верхняя половина Северного острова была охвачена локальным чрезвычайным положением, в том числе в Окленде с населением 1,7 млн человек, а также в Нортленде, Короманделе, Опотике, Вакатане, Тайраухите и Хаураки.

Около 46 000 домов, преимущественно в Нортленде, оставались обесточенными. Энергетические компании заявили, что условия были очень сложными, поскольку шторм продолжался, деревья падали через линии и блокировали дороги.