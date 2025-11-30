Нова зброя проти КАБів: в Генштабі підрахували перші результати

Зазначається, що під час щомісячної наради з розвитку спроможностей ЗСУ розвідка доповіла про заходи, яких вживають російські окупанти для підвищення ефективності засобів нападу під час масованих ракетно-дронових терактів.

Зокрема окупанти застосували вже 138 реактивних дронів "Шахед". Переважна більшість з них була знищена українською протиповітряною обороною.

"Крім того, українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії КАБам. У вересні-листопаді зенітними ракетними військами Повітряних Сил ЗС України знищено до 100 ворожих КАБів", - сказано у повідомленні ГШ ЗСУ.

Також під час наради обговорили впровадження нових видів зброї - ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів; наземних роботизованих комплексів, бойових модулів на роботизованих опорних пунктах тощо.