Нова зброя проти КАБів: в Генштабі підрахували перші результати

Сили оборони України активно впроваджують протидію російським засобам ураження, зокрема керованим авіабомбам. Понад 100 російських КАБів було знищено за останній місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу Збройних сил України.
Зазначається, що під час щомісячної наради з розвитку спроможностей ЗСУ розвідка доповіла про заходи, яких вживають російські окупанти для підвищення ефективності засобів нападу під час масованих ракетно-дронових терактів.
Зокрема окупанти застосували вже 138 реактивних дронів "Шахед". Переважна більшість з них була знищена українською протиповітряною обороною.
"Крім того, українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії КАБам. У вересні-листопаді зенітними ракетними військами Повітряних Сил ЗС України знищено до 100 ворожих КАБів", - сказано у повідомленні ГШ ЗСУ.
Також під час наради обговорили впровадження нових видів зброї - ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів; наземних роботизованих комплексів, бойових модулів на роботизованих опорних пунктах тощо.
Зазначимо, за даними Головного управління розвідки, російський режим запланував виготовити за 2025 рік не менше 120 тисяч керованих авіабомб (КАБ). Також у планах росіян виготовити не менше 70 тисяч безпілотників, серед яких 30 тисяч - це копії іранських "Шахедів".
При цьому наприкінці жовтня стало відомо, що Україна дуже скоро отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам. Мова йде про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.