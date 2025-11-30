RU

Новое оружие против КАБов: в Генштабе подсчитали первые результаты

Иллюстративное фото: КАБы остаются одной из главных проблем на фронте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Силы обороны Украины активно внедряют противодействие российским средствам поражения, в частности управляемым авиабомбам. Более 100 российских КАБов было уничтожено за последний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время ежемесячного совещания по развитию возможностей ВСУ разведка доложила о мерах, которые принимают российские оккупанты для повышения эффективности средств нападения во время массированных ракетно-дроновых терактов.

В частности оккупанты применили уже 138 реактивных дронов "Шахед". Подавляющее большинство из них было уничтожено украинской противовоздушной обороной.

"Кроме того, украинские защитники принимают действенные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб. Тестируется новое вооружение для противодействия КАБам. В сентябре-ноябре зенитными ракетными войсками Воздушных Сил ВС Украины уничтожено до 100 вражеских КАБов", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Также во время совещания обсудили внедрение новых видов оружия - ударных беспилотников, дронов-перехватчиков; наземных роботизированных комплексов, боевых модулей на роботизированных опорных пунктах и тому подобное.

 

Отметим, по данным Главного управления разведки, российский режим запланировал изготовить за 2025 год не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ). Также в планах россиян изготовить не менее 70 тысяч беспилотников, среди которых 30 тысяч - это копии иранских "Шахедов".

При этом в конце октября стало известно, что Украина очень скоро получит новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам. Речь идет об "охотнике" на КАБов, которого разрабатывают совместно с НАТО.

