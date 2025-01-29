Нова влада Сирії вимагає від Росії видати Асада, - Reuters
Нова влада Сирії вимагає від Росії видати колишнього президента Башара Асада. Він втік до Москви після захоплення Дамаска повстанцями у грудні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією джерел агенства, таку вимогу поставив фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа у розмові із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим.
Російська делегація приїжджала до Дамаску 28 січня - вперше після повалення влади Асада. Учасником переговорів, окрім згаданого заступника Лаврова, був спецпредставник Кремля по Сирії Олександр Лаврентьєв.
За підсумками першого раунду переговорів сирійська сторона випустила заяву, згідно з якою РФ "підтвердила підтримку позитивним змінам, що відбуваються" у Сирії.
У новому сирійському уряді також заявили, що "відновлення відносин із Росією має враховувати минулі помилки, поважати волю сирійського народу та служити його інтересам".
У зв'язку з цим влада Сирії вимагала від Москви, яка раніше бомбила сирійські міста, допомагаючи Асаду боротися з повстанцями під час громадянської війни, заплатити за шкоду.
Також було підкреслено роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення.
Водночас у Кремлі заявляють, що продовжують налагодження діалогу з новим керівництвом Сирії задля збереження своїх військових об'єктів у країні. Йдеться про військово-морську базу в Тартусі та авіабазі Хмеймім неподалік портового міста Латакія, втрата яких може завдати серйозного удару по військових можливостях Росії в регіоні.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати, чи справді було висунуто таку вимогу.
Падіння режиму Асада у Сирії
Нагадаємо, у листопаді 2024 року у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.
Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".
Зрештою Асада змусили втекти до Москви, де він нібито заявив про "добровільну передачу влади".
Пізніше у Кремлі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін прийняв рішення надати Асаду притулок у Росії.
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