Нова влада Сирії вимагає від Росії видати Асада, - Reuters

Нова влада Сирії вимагає від Росії видати колишнього президента Башара Асада. Він втік до Москви після захоплення Дамаска повстанцями у грудні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією джерел агенства, таку вимогу поставив фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа у розмові із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим.

Російська делегація приїжджала до Дамаску 28 січня - вперше після повалення влади Асада. Учасником переговорів, окрім згаданого заступника Лаврова, був спецпредставник Кремля по Сирії Олександр Лаврентьєв.

За підсумками першого раунду переговорів сирійська сторона випустила заяву, згідно з якою РФ "підтвердила підтримку позитивним змінам, що відбуваються" у Сирії.

У новому сирійському уряді також заявили, що "відновлення відносин із Росією має враховувати минулі помилки, поважати волю сирійського народу та служити його інтересам".

У зв'язку з цим влада Сирії вимагала від Москви, яка раніше бомбила сирійські міста, допомагаючи Асаду боротися з повстанцями під час громадянської війни, заплатити за шкоду.

Також було підкреслено роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення.

Водночас у Кремлі заявляють, що продовжують налагодження діалогу з новим керівництвом Сирії задля збереження своїх військових об'єктів у країні. Йдеться про військово-морську базу в Тартусі та авіабазі Хмеймім неподалік портового міста Латакія, втрата яких може завдати серйозного удару по військових можливостях Росії в регіоні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати, чи справді було висунуто таку вимогу.