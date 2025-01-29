Новые власти Сирии требуют от России выдать Асада, - Reuters

Новые власти Сирии требуют от России выдать бывшего президента Башара Асада. Он бежал в Москву после захвата Дамаска повстанцами в декабре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации источников агентства, такое требование выдвинул фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа в разговоре с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

Российская делегация приезжала в Дамаск 28 января - впервые после свержения власти Асада. Участником переговоров, кроме упомянутого заместителя Лаврова, был спецпредставитель Кремля по Сирии Александр Лаврентьев.

По итогам первого раунда переговоров сирийская сторона выпустила заявление, согласно которому РФ "подтвердила поддержку происходящим позитивным изменениям" в Сирии.

В новом сирийском правительстве также заявили, что "восстановление отношений с Россией должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам".

В связи с этим власти Сирии потребовали от Москвы, которая ранее бомбила сирийские города, помогая Асаду бороться с повстанцами во время гражданской войны, заплатить за ущерб.

Также была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом с помощью конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление.

В то же время в Кремле заявляют, что продолжают налаживать диалог с новым руководством Сирии для сохранения своих военных объектов в стране. Речь идет о военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим недалеко от портового города Латакия, потеря которых может нанести серьезный удар по военным возможностям России в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать, действительно ли было выдвинуто такое требование.