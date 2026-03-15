Нова "вісь зла": Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю

Росія та Китай надають Ірану військову допомогу та виступають стратегічними партнерами Тегерана у протистоянні зі США та Ізраїлем.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
В інтерв'ю телеканалу MS NOW очільник іранського МЗС підтвердив, що Тегеран підтримує глибоку взаємодію з Москвою та Пекіном. За його словами, ця співпраця має комплексний характер і охоплює ключові сфери безпеки.
"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову допомогу", - наголосив Арагчі.
Він також додав, що Іран мав "хорошу співпрацю з цими країнами - політично, економічно, навіть військово", назвавши РФ та КНР стратегічними партнерами під час війни проти Вашингтона та Єрусалима.
На цьому тлі президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану, оскільки вважає це симетричною відповіддю на підтримку України з боку Штатів.
Арагчі також зачепив питання судноплавства в Ормузькій протоці, яка є критичною артерією для світового експорту енергоносіїв. Напруженість у цьому регіоні вже призвела до того, що ціна нафти перетнула позначку у 100 доларів за барель.
Міністр заявив, що Тегеран вибірково обмежує рух суден у цих водах. Він зауважив, що протока закрита для танкерів і кораблів, що належать США, Ізраїлю та їхнім союзникам, для інших країн шлях залишається вільним.
Нагадаємо, нещодавно у Кремлі відкрито заявили, що Росія не є нейтральною стороною у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підкреслив, що Москва офіційно підтримує Тегеран, вважаючи дії західних країн у цій ситуації "несправедливими".
Крім того, іранська влада вперше визнала надання військової допомоги Росії. Хоча раніше співпрацю намагалися приховати, зараз у Тегерані підтверджують, що постачання озброєння та спільні оборонні проєкти є частиною стратегічного союзу двох країн.