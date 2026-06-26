В Україні змінили правила поповнення карт через термінали

В Україні з 26 червня набули чинності нові правила поповнення карток через платіжні термінали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Національного банку України.
Нові вимоги стосуються операцій із внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування для поповнення рахунків або переказу коштів.
Для підтвердження операції користувачеві потрібно вказати номер мобільного телефону. Після цього на зазначений номер надходитиме одноразовий пароль у SMS або через автоматичний телефонний дзвінок.
Без такого підтвердження провести платіж не вдасться.
Також у квитанціях за результатами таких операцій відтепер буде вказано повний номер мобільного телефону платника.
Нові вимоги не поширюються на низку платежів.
Зокрема, без додаткового підтвердження можна робити:
Крім того, без додаткової авторизації дозволено поповнювати мобільний рахунок на суму до 500 гривень на місяць для одного номера телефону. Після перевищення цього ліміту підтвердження стане обов'язковим.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що monobank скасував комісію для всіх закордонних SWIFT-переказів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. За словами співзасновника банку Олега Гороховського, комісія за такі операції раніше в середньому сягала близько 1000 гривень.