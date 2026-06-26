В Украине изменили правила пополнения карт через терминалы

Что изменилось

Новые требования касаются операций по внесению наличных средств через платежные терминалы самообслуживания для пополнения счетов или перевода средств.

Для подтверждения операции необходимо указать номер мобильного телефона. После этого на указанный номер будет поступать одноразовый пароль по SMS или через автоматический телефонный звонок.

Без такого подтверждения произвести платеж не удастся.

Также в квитанциях по результатам таких операций теперь будет указан полный номер мобильного телефона плательщика.

Какие операции не нуждаются в подтверждении

Новые требования не распространяются на ряд платежей.

В частности, без дополнительного подтверждения можно проводить:

оплату налогов, сборов и штрафов;

оплату административных услуг;

оплату жилищно-коммунальных услуг;

оплата услуг фиксированной телефонной связи, телевидения, интернета и охраны;

покупку железнодорожных билетов;

оплату проезда в городском и пригородном транспорте;

пополнение транспортных карт.

Кроме того, без дополнительной авторизации можно пополнять мобильный счет на сумму до 500 гривен в месяц для одного номера телефона. После превышения этого лимита подтверждение станет обязательным.