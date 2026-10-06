Нова віха в астрономії: вчені виявили першу планету з речовини вмираючої зірки

Астрономи виявили аномальну планету, яка могла народитися після смерті своєї зірки. Якщо відкриття підтвердиться, це буде перша відома планета другого покоління, сформована з речовини, викинутої під час загибелі зорі.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Astronomy.
Вчені пояснили: планети другого покоління - це небесні об'єкти, які виникають із речовини, виштовхнутої зіркою на останніх етапах її еволюції.
Міжнародна група науковців під керівництвом Джеймі Вільямса зафіксувала можливого кандидата на орбіті білого карлика HS 0209+0832.
Під час аналізу даних місії NASA FUSE та інших астрономічних інструментів дослідники вперше виявили в атмосфері цієї згаслої зірки рідкісний хімічний елемент - ніобій.
За словами вчених, цей елемент виникає внаслідок так званого "s-процесу" - ядерної реакції, яка створює важкі елементи всередині вмираючих зірок на стадії червоного гіганта.
Цікаво, що жодна звичайна планета "першого покоління" не повинна мати подібного хімічного відбитка.
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Згідно з висунутою гіпотезою, виявлений кандидат є газовим гігантом розміром приблизно з Юпітер. Об'єкт розташований на відстані близько 6 мільйонів кілометрів від материнської зірки.
Через таку близькість планета зазнає інтенсивного радіаційного опромінення, яке буквально зриває її зовнішні шари.
Як саме?
Хоча статус космічного об'єкта залишається на рівні кандидата, подальші спостереження допоможуть краще зрозуміти механізми утворення планет після смерті їхніх материнських світил.