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Нова віха в астрономії: вчені виявили першу планету з речовини вмираючої зірки

19:12 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Науковці знайшли докази існування планети нового типу (фото: Dr. Snehalata Sahu)

Астрономи виявили аномальну планету, яка могла народитися після смерті своєї зірки. Якщо відкриття підтвердиться, це буде перша відома планета другого покоління, сформована з речовини, викинутої під час загибелі зорі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Astronomy.

Незвичайна знахідка біля білого карлика

Вчені пояснили: планети другого покоління - це небесні об'єкти, які виникають із речовини, виштовхнутої зіркою на останніх етапах її еволюції.

Міжнародна група науковців під керівництвом Джеймі Вільямса зафіксувала можливого кандидата на орбіті білого карлика HS 0209+0832.

Під час аналізу даних місії NASA FUSE та інших астрономічних інструментів дослідники вперше виявили в атмосфері цієї згаслої зірки рідкісний хімічний елемент - ніобій.

За словами вчених, цей елемент виникає внаслідок так званого "s-процесу" - ядерної реакції, яка створює важкі елементи всередині вмираючих зірок на стадії червоного гіганта.

Цікаво, що жодна звичайна планета "першого покоління" не повинна мати подібного хімічного відбитка.

Читайте більше: Ноїв ковчег для ДНК: як людство збереже геноми вимираючих видів

Як формується та руйнується унікальний гігант?

Згідно з висунутою гіпотезою, виявлений кандидат є газовим гігантом розміром приблизно з Юпітер. Об'єкт розташований на відстані близько 6 мільйонів кілометрів від материнської зірки.

Через таку близькість планета зазнає інтенсивного радіаційного опромінення, яке буквально зриває її зовнішні шари.

Як саме?

  • Інтенсивне випромінювання випаровує речовину газового гіганта;
  • Навколо білого карлика HS 0209+0832 утворюється диск із матеріалу;
  • Випарувані речовини випадають на поверхню зірки, що й пояснює наявність ніобію.

Хоча статус космічного об'єкта залишається на рівні кандидата, подальші спостереження допоможуть краще зрозуміти механізми утворення планет після смерті їхніх материнських світил.

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