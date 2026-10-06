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Новая веха в астрономии: ученые обнаружили первую планету из вещества умирающей звезды

19:12 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Ученые нашли доказательства существования планеты нового типа (фото: Dr. Snehalata Sahu)

Астрономы обнаружили аномальную планету, которая могла родиться после смерти своей звезды. Если открытие подтвердится, это будет первая известная планета второго поколения, сформированная из вещества, выброшенного во время смерти звезды.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Astronomy.

Необычная находка у белого карлика

Ученые объяснили: планеты второго поколения - это небесные объекты, возникающие из вещества, вытолкнутого звездой на последних этапах ее эволюции.

Международная группа ученых под руководством Джейми Уильямса зафиксировала возможного кандидата на орбите белого карлика HS 0209+0832.

При анализе данных миссии NASA FUSE и других астрономических инструментов исследователи впервые обнаружили в атмосфере этой погасшей звезды редкий химический элемент - ниобий.

По словам ученых, этот элемент возникает вследствие так называемого "s-процесса" - ядерной реакции, создающей тяжелые элементы внутри умирающих звезд на стадии красного гиганта.

Интересно, что ни одна обычная планета "первого поколения" не должна иметь подобного химического отпечатка.

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Как формируется и рушится уникальный гигант?

Согласно выдвинутой гипотезе, выявленный кандидат является газовым гигантом размером примерно с Юпитером. Объект расположен на расстоянии около 6 миллионов километров от материнской звезды.

Из-за такой близости планета испытывает интенсивное радиационное облучение, которое буквально срывает ее внешние слои.

Как именно?

  • Интенсивное излучение улетучивает вещество газового гиганта;
  • Вокруг белого карлика HS 0209+0832 образуется диск из материала;
  • Испаряющиеся вещества выпадают на поверхность звезды, что объясняет наличие ниобия.

Хотя статус космического объекта остается на уровне кандидата, дальнейшие наблюдения помогут лучше понять механизмы образования планет после смерти их материнских светил.

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