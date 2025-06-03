Нова угода США з Іраном: Трамп виключив будь-яке збагачення урану

"Цей АВТОПІДПИС мав би давно зупинити Іран від "збагачення". Згідно з нашою потенційною угодою - МИ НЕ ДОПУСТИМО ЖОДНОГО ЗБАГАЩЕННЯ УРАНУ!", - написав Трамп, не вдаючись у подробиці.

Bloomberg зазначає, що президент США регулярно давав зрозуміти, що, на його думку, угода може бути близькою, і сказав, що в іншому разі Іран може зіткнутися з військовими ударами.

Крім того, Трамп давно обіцяв, що в Ірану не буде ядерної зброї. Минулої доби він також повідомив, що сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу про те, що військовий удар по Ірану був би "недоречним" просто зараз, оскільки "ми дуже близькі до рішення".

Тегаран тим часом заявив, що хоче чітких гарантій скасування санкцій у будь-якій угоді. За словами представника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, США поки не готові уточнити, як будуть зняті санкції.