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Новая торговая сделка? Трамп и фон дер Ляйен готовят встречу

Пятница 25 июля 2025 20:04
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Новая торговая сделка? Трамп и фон дер Ляйен готовят встречу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о встрече в Шотландии, чтобі обсудить торговые отношения между ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фон дер Ляйен в соцсети X.

"После плодотворного разговора с Дональдом Трампом мы договорились встретиться в воскресенье в Шотландии, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения", - рассказала она.

По словам главы ЕК, цель такой встречи - сохранение крепких торговых отношений между ЕС и США.

Планы ЕС и США о торговой сделке

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Евросоюза тарифы с 1 августа. Спасти положение может только заключение торговой сделки.

На днях издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что Евросоюз готов пойти даже на невыгодную сделку с США, чтобы избежать тарифов.

При этом журналисты уточняли, что прорыва в вопросе торговой сделки между ЕС и США пока нет.

Также собеседники Bloomberg отмечали, что послы ЕС уже начали подготовку ответных мер на случай, если торговую сделку с США все же не получится заключить.

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Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
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