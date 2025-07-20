Торговельна угода з Трампом під загрозою: посли ЄС підготують план заходів у відповідь, - Bloomberg

Посли ЄС мають зустрітися наступного тижня, щоб розробити план заходів реагування на випадок відсутності торговельної угоди з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, переважна більшість воліє продовжувати переговори зі США, щоб знайти вихід із ситуації до 1 серпня (дня, коли мають набути чинності 30% мита).

Водночас, за словами джерел, переговори у Вашингтоні минулого тижня поки що не принесли стійкого прогресу. Протягом наступних двох тижнів вони триватимуть.

Також джерела повідомили, що тепер США прагнутимуть запровадити практично загальний тариф на товари, який перевищує 10%.

При цьому дедалі менші виключення стосуватимуться авіації, деяких медичних приладів і дженериків, кількох видів спиртних напоїв і певного набору виробничого обладнання, яке потрібне США.

Сторони також обговорили можливу стелю для деяких секторів, а також квоти на сіль та алюміній, і спосіб захисту ланцюжків поставок від джерел з надлишковою пропозицією металів.

Джерела попередили, що навіть якщо угоду буде досягнуто, вона потребуватиме довбання Трампа, однак його позиція неясна.

За словами людей, у зв'язку з тим, що перспективи позитивного результату переговорів стають дедалі менш вірогідними, а терміни наближаються, то очікується, що ЄС почне підготовку плану дій на випадок, якщо угоди не буде досягнуто.

Водночас будь-яке рішення про вжиття заходів у відповідь, ймовірно, потребуватиме політичного схвалення лідерів блоку, оскільки ставки дуже високі.