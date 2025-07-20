Торговельна угода з Трампом під загрозою: посли ЄС підготують план заходів у відповідь, - Bloomberg
Посли ЄС мають зустрітися наступного тижня, щоб розробити план заходів реагування на випадок відсутності торговельної угоди з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, переважна більшість воліє продовжувати переговори зі США, щоб знайти вихід із ситуації до 1 серпня (дня, коли мають набути чинності 30% мита).
Водночас, за словами джерел, переговори у Вашингтоні минулого тижня поки що не принесли стійкого прогресу. Протягом наступних двох тижнів вони триватимуть.
Також джерела повідомили, що тепер США прагнутимуть запровадити практично загальний тариф на товари, який перевищує 10%.
При цьому дедалі менші виключення стосуватимуться авіації, деяких медичних приладів і дженериків, кількох видів спиртних напоїв і певного набору виробничого обладнання, яке потрібне США.
Сторони також обговорили можливу стелю для деяких секторів, а також квоти на сіль та алюміній, і спосіб захисту ланцюжків поставок від джерел з надлишковою пропозицією металів.
Джерела попередили, що навіть якщо угоду буде досягнуто, вона потребуватиме довбання Трампа, однак його позиція неясна.
За словами людей, у зв'язку з тим, що перспективи позитивного результату переговорів стають дедалі менш вірогідними, а терміни наближаються, то очікується, що ЄС почне підготовку плану дій на випадок, якщо угоди не буде досягнуто.
Водночас будь-яке рішення про вжиття заходів у відповідь, ймовірно, потребуватиме політичного схвалення лідерів блоку, оскільки ставки дуже високі.
Мита Трампа
Раніше цього місяця Трамп надіслав ЄС листа, де попередив, що з 1 серпня блок зіткнеться з 30% митом на більшу частину свого експорту.
Крім загального мита, президент США ввів раніше 25% тариф на автомобілі та автозапчастини, а також удвічі більше мито на сталь і алюміній.
Крім того, він пригрозив запровадити нові тарифи на фармацевтичні препарати і напівпровідники вже наступного місяця і нещодавно оголосив про 50% поломок на мідь.
Загалом, за оцінками ЄС, мита США вже покривають 380 млрд євро, або близько 70% експорту блоку в США.
Відповідь ЄС
До листа Трампа ЄС сподівався, що він рухається до первісної структури, яка дасть змогу продовжити детальні обговорення на основі універсальної ставки в розмірі 10% на багато експортних товарів блоку.
Однак у зв'язку з тим, як складається ситуація, ЄС теж готує заходи у відповідь. Блок уже схвалив потенційні мита на товари США на суму 21 млрд євро, які можуть бути швидко введені у відповідь на мита Трампа на метали.
Ці заходи націлені на політично чутливі американські штати і охоплюють такі товари, як соєві боби з Луїзіани, також інші сільськогосподарські продукти, птицю і мотоцикли.
Крім того, ЄС підготував список додаткових мит на продукцію США на суму 72 млрд євро у відповідь на так звані взаємні мита і тарифи на авто. Вони торкнуться промислових товарів, включно з літаками Boeing, автомобілями американського виробництва і бурбоном.
Крім цього, ведеться робота над потенційними заходами, що виходять за рамки тарифів, таких як експортний контроль і обмеження на державні закупівлі.
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