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Нова техніка, лабораторії та меблі: українські школи модернізують на 500 млн гривень

Київ, Субота 14 червня 2025 11:45
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Нова техніка, лабораторії та меблі: українські школи модернізують на 500 млн гривень Фото: українські школи отримають нове обладнання (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет міністрів України затвердив розподіл 369,36 мільйона гривень субвенції на сучасне STEM-обладнання для шкіл у межах реформи "Профільна школа". Загальний обсяг субвенції - 499,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Кошти підуть на оснащення кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторій:

  • сучасне лабораторне обладнання;
  • комп'ютерна техніка та інтерактивні засоби навчання;
  • нові меблі.

Особливий акцент - на створенні STEM-кластерів: не просто окремих кабінетів, а комплексного простору з ремонтом та обладнанням кількох класів на одному поверсі.

Хто отримає фінансування

Заявки подавали місцеві ради та обласні військові адміністрації у квітні 2025 року. Участь могли взяти заклади:

  • із очною або змішаною формою навчання;
  • що надаватимуть профільну середню освіту з 2027-2028 року;
  • мають щонайменше 60 учнів у паралелі 7-х класів або відповідну структуру старшої школи;
  • у сільській місцевості - за умови організованого підвезення шкільним автобусом.

Перші оновлені простори з'являться вже в 2025-2026 навчальному році, а з 2027 року учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети у нових умовах.

Список громад і шкіл, які отримають фінансування, можна переглянути за посиланням.

Раніше РБК-Україна розповідало, що з 2027 року в Україні запрацює реформа старшої школи - учні 10-12 класів навчатимуться за обраними профілями (STEM, гуманітарний тощо). Обов’язковими залишаться лише кілька предметів, зокрема українська мова, математика, історія, фізкультура та "Захист України".

МОН уже затвердило Типову освітню програму, яка передбачає гнучку освітню траєкторію, зменшення навантаження та підготовку до професії або навчання. У 12 класі буде 5-8 обов’язкових дисциплін замість 14. Школи отримають більше автономії та зможуть впроваджувати власні курси.

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