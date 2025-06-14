Новая техника, лаборатории и мебель: украинские школы модернизируют на 500 млн гривен

Кабинет министров Украины утвердил распределение 369,36 миллиона гривен субвенции на современное STEM-оборудование для школ в рамках реформы "Профильная школа". Общий объем субвенции - 499,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Средства пойдут на оснащение кабинетов биологии, физики, химии, географии, математики и STEM-лабораторий:

современное лабораторное оборудование;

компьютерная техника и интерактивные средства обучения;

новая мебель.

Особый акцент - на создании STEM-кластеров: не просто отдельных кабинетов, а комплексного пространства с ремонтом и оборудованием нескольких классов на одном этаже.

Кто получит финансирование

Заявки подавали местные советы и областные военные администрации в апреле 2025 года. Участие могли принять заведения:

с очной или смешанной формой обучения;

которые будут предоставлять профильное среднее образование с 2027-2028 года;

имеющие не менее 60 учеников в параллели 7-х классов или соответствующую структуру старшей школы;

в сельской местности - при условии организованного подвоза школьным автобусом.

Первые обновленные пространства появятся уже в 2025-2026 учебном году, а с 2027 года ученики смогут углубленно изучать выбранные предметы в новых условиях.

Список громад и школ, которые получат финансирование, можно посмотреть по ссылке.