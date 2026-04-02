Нова тактика ударів дронами РФ: ISW застеріг про небезпеку та порівняв з Іраном

Росія почала комбінувати масовані нічні атаки з денними, щоб завдати більше шкоди цивільному населенню. Таку саму тактику використовує Іран для атак по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначає ISW, Росія застосовує нову тактику масованих атак, що полягає в поєднанні великого нічного удару зі аналогічною масштабною атакою вдень,

Такий висновок аналітики озвучили після нової масованої дронової атаки по Україні, під час якої з вечора 31 березня до вечора 1 квітня 2026 року Росія запустила по Україні понад 700 ударних безпілотників.

На інфографіці, яка демонструє російські масовані атаки за останній рік, видно, що удар 31 березня - 1 квітня також був одним з наймасштабніших, хоча й без застосування ракет.

Інфографіка: ISW

"Росія може прагнути до того, щоб денна серія ударів була більш спрямована на цивільне населення та інфраструктуру, включаючи громадські та відкриті простори, особливо з настанням теплішої погоди, коли більше українців, перебувають на вулиці", - йдеться у звіті.

Аналітики виділяють два головні ризики нової тактики:

"Нескінченні" нальоти дронів можуть притупити чутливість українців до денних ударів, що підвищує ризик збитків серед цивільного населення;

Часті денні удари змушують людей ховатися, що порушує повсякденне життя та негативно впливає на економіку.

Також американські аналітики провели паралелі між діями росіян та їх союзника на Близькому Сході - Ірану.

У ISW зазначають, що тактика РФ частково повторює підхід Ірану.

"Нова тактика Росії щодо тривалих нічних та денних ударів відображає аспекти того, як Іран зараз запускає залпи безпілотників та ракет по Ізраїлю та Перській затоці", - наголошується у звіті.

Мета схожа: змусити цивільне населення постійно шукати укриття і підтримувати країну в стані високої бойової готовності.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 1 квітня підтвердила подібну активність Ірану, спрямовану на дестабілізацію внутрішньої обстановки.