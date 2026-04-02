Нова тактика ударів дронами РФ: ISW застеріг про небезпеку та порівняв з Іраном

13:40 02.04.2026 Чт
3 хв
Нескінченні нальоти дронів можуть притупити чутливість українців
aimg Ірина Глухова
Фото: Росія перейшла до нової тактики і комбінує масовані нічні атаки з денними (t.me/dsns_telegram)

Росія почала комбінувати масовані нічні атаки з денними, щоб завдати більше шкоди цивільному населенню. Таку саму тактику використовує Іран для атак по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Епіцентр удару - захід, є жертви, проблеми зі світлом: все про наслідки атаки РФ

Як зазначає ISW, Росія застосовує нову тактику масованих атак, що полягає в поєднанні великого нічного удару зі аналогічною масштабною атакою вдень,

Такий висновок аналітики озвучили після нової масованої дронової атаки по Україні, під час якої з вечора 31 березня до вечора 1 квітня 2026 року Росія запустила по Україні понад 700 ударних безпілотників.

На інфографіці, яка демонструє російські масовані атаки за останній рік, видно, що удар 31 березня - 1 квітня також був одним з наймасштабніших, хоча й без застосування ракет.

Нова тактика ударів дронами РФ: ISW застеріг про небезпеку та порівняв з ІраномІнфографіка: ISW

"Росія може прагнути до того, щоб денна серія ударів була більш спрямована на цивільне населення та інфраструктуру, включаючи громадські та відкриті простори, особливо з настанням теплішої погоди, коли більше українців, перебувають на вулиці", - йдеться у звіті.

Аналітики виділяють два головні ризики нової тактики:

  • "Нескінченні" нальоти дронів можуть притупити чутливість українців до денних ударів, що підвищує ризик збитків серед цивільного населення;
  • Часті денні удари змушують людей ховатися, що порушує повсякденне життя та негативно впливає на економіку.

Також американські аналітики провели паралелі між діями росіян та їх союзника на Близькому Сході - Ірану.

У ISW зазначають, що тактика РФ частково повторює підхід Ірану.

"Нова тактика Росії щодо тривалих нічних та денних ударів відображає аспекти того, як Іран зараз запускає залпи безпілотників та ракет по Ізраїлю та Перській затоці", - наголошується у звіті.

Мета схожа: змусити цивільне населення постійно шукати укриття і підтримувати країну в стані високої бойової готовності.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 1 квітня підтвердила подібну активність Ірану, спрямовану на дестабілізацію внутрішньої обстановки.

Атака на Україну 1 квітня

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Україні - вибухи пролунали у Луцьку, Житомирі, Хмельницькому, Миколаєві та Кривому Розі.

У Луцьку було знищено термінал "Нової пошти", а в Хмельницькому внаслідок удару виникла пожежа на промисловому об’єкті.

За даними Повітряних сил, окупанти випустили 339 безпілотників різних типів, з яких 298 було знищено, однак зафіксовано і влучання.

Після цього Росія продовжила атаки вдень, запустивши сотні "Шахедів" по центральних і західних регіонах - зокрема дрони фіксували навіть на Закарпатті, що трапляється рідко.

Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, через що частина населених пунктів залишилася без світла.

У Черкаській області під час денної атаки загинули чотири людини.

Також "Укрзалізниця" попередила про масові затримки поїздів через обстріли.

Загалом за добу ворог випустив понад 700 дронів, із яких 345 було збито або подавлено силами ППО.

Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
