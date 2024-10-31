UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

До 21 тис. гривень: де шукатимуть кошти на нову субсидію на опалення

Кабмін ухвалив рішення про фінансову підтримку українців взимку (фото: kmu.gov.ua)
Автор: Юрій Дощатов

Кошти на додаткову субсидію на опалення житла вугіллям та дровами будуть виділені за рахунок державного бюджету та ООН, і надаватися вони будуть по-новому.

Про це РБК-Україна повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"В опалювальному сезоні 2024 року реалізація рішення забезпечуватиметься за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетної програми "Виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" та коштів ООН, з якою напрацьовано відповідні домовленості, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та УВКБ ООН 19 квітня 2022 року", – повідомила Марчак.

За її словами, прогнозується, що в опалювальному сезоні 2024 року буде забезпечено підтримкою на придбання вугілля чи деревини паливної для обігріву житла в опалювальний період 2024–2025 років близько 467,8 тис. домогосподарств. З них: 375,8 тис. – за рахунок коштів державного бюджету (на рівні опалювального сезону 2023–2024 років), 92 тис. – за рахунок коштів ООН, які планують виплачувати по 21 тис. грн на кожне домогосподарство внутрішньо переміщених осіб.

За прогнозними розрахунками Мінсоцполітики, потреба в коштах на виплату субсидій та пільг на придбання твердого побутового палива становитеме 4,5 млрд грн, з них 2,6 млрд грн – за рахунок коштів державного бюджету, 1,9 млрд грн – за рахунок коштів ООН.

"При цьому відповідне фінансування планується здійснити в межах бюджетного періоду 2024 року за рахунок наявної економії коштів", – зазначила заступниця міністра.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються у разі, коли домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Фінансова підтримка буде надаватися по-новому

Марчак зазначила, що востаннє розцінки на дрова переглядалися в 2016 році. В подальші роки ціни просто індексувалися. І зараз додаткова фінансова підтримка буде надаватися по-новому.

"Підтримка громадянам на придбання твердого палива буде надаватися не на обсяг палива, а на кількість необхідного тепла, достатнього для встановлення та підтримання відповідного температурного режиму в приміщенні в холодну пору року в розмірі, що враховує фактично обґрунтовану потребу соціальних норм споживання тепла населенням для обігріву свого житлового приміщення", – зазначила Марчак.

Як повідомляло РБК-Україна, про надання фінансової підтримки українцям, які опалюють житло вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 29 жовтня. За його словами, на виплати можуть розраховувати близько 500 тисяч родин.

30 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким, мешканці територій, де ведуться чи велися бойові дії, зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниСубсидії