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Жителі прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти дрова на зиму: які умови

Україна, Вівторок 30 липня 2024 15:21
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Жителі прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти дрова на зиму: які умови Фото: Жителі прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти дрова (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Про можливість самостійної лісозаготівлі інформуватимуть місцеві військові адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні, 30 липня, уряд ухвалив рішення, згідно з яким, мешканці територій, де ведуться чи велися бойові дії, зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Йдеться про порубкові рештки, які залишаються після вирубки.

"Відповідне рішення за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним. Інформування населення про можливість самостійної лісозаготівлі проводитимуть місцеві військові адміністрації (органи місцевого самоврядування)", - пояснили в міністерстві.

Дана норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану і протягом 6 місяців із дня його припинення або скасування.

Нагадаємо раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після робочої поїздки до Донецької області доручив розробити механізм, за допомогою якого, жителі прифронтових регіонів змогли б самостійно робити заготівлю дров.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує рішення для проходження опалювального сезону.

Детальніше про те, що держава може зробити в цьому напрямку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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