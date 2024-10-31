До 21 тыс. гривен: где будут искать деньги на новую субсидию на отопление

Средства на дополнительную субсидию на отопление жилья углем и дровами будут выделены за счет государственного бюджета и ООН, и предоставляться они будут по-новому.
Об этом РБК-Украина сообщила замминистра социальной политики Дарья Марчак.
"В отопительном сезоне 2024 года реализация решения будет обеспечиваться за счет средств государственного бюджета в рамках бюджетной программы "Выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" и ООН, с которой наработаны соответствующие договоренности, на основании Меморандума о взаимопонимании между Министерством социальной политики Украины и УВКБ ООН 19 апреля 2022 года", – сообщила Марчак.
По ее словам, прогнозируется, что в отопительном сезоне 2024 года будут обеспечены поддержкой на приобретение угля или древесины для обогрева жилья в отопительный период 2024-2025 годов около 467,8 тыс. домохозяйств. Из них: 375,8 тыс. – за счет средств государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023–2024 годов), 92 тыс. – за счет средств ООН, которые планируют выплачивать по 21 тыс. грн на домохозяйство внутренне перемещенных лиц.
По прогнозным расчетам Минсоцполитики, потребность в средствах на выплату субсидий и льгот на приобретение твердого бытового топлива будет составлять 4,5 млрд грн, из них 2,6 млрд грн – за счет средств государственного бюджета, 1,9 млрд грн – за счет средств ООН.
"При этом соответствующее финансирование планируется осуществить в пределах бюджетного периода 2024 года за счет имеющейся экономии средств", – отметила замминистра.
Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются в случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.
Марчак отметила, что в последний раз расценки на дрова пересматривались в 2016 году. В последующие годы цены просто индексировались. И сейчас дополнительная финансовая поддержка будет предоставляться по-новому.
"Поддержка гражданам на приобретение твердого топлива будет предоставляться не на объем топлива, а на количество необходимого тепла, достаточного для установления и поддержания соответствующего температурного режима в помещении в холодное время года в размере, учитывающем фактически обоснованную потребность социальных норм потребления тепла населением для обогрева своего жилого помещения", - отметила Марчак.
Как сообщало РБК-Украина, о предоставлении финансовой поддержки украинцам, отапливающим жилье углем, дровами или другим твердым топливом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 29 октября. По его словам, на выплаты могут рассчитывать около 500 тысяч семей.
30 июля правительство приняло решение, согласно которому жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, смогут бесплатно заготовлять топливную древесину для бытовых нужд.