До 21 тыс. гривен: где будут искать деньги на новую субсидию на отопление

"В отопительном сезоне 2024 года реализация решения будет обеспечиваться за счет средств государственного бюджета в рамках бюджетной программы "Выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" и ООН, с которой наработаны соответствующие договоренности, на основании Меморандума о взаимопонимании между Министерством социальной политики Украины и УВКБ ООН 19 апреля 2022 года", – сообщила Марчак.

По ее словам, прогнозируется, что в отопительном сезоне 2024 года будут обеспечены поддержкой на приобретение угля или древесины для обогрева жилья в отопительный период 2024-2025 годов около 467,8 тыс. домохозяйств. Из них: 375,8 тыс. – за счет средств государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023–2024 годов), 92 тыс. – за счет средств ООН, которые планируют выплачивать по 21 тыс. грн на домохозяйство внутренне перемещенных лиц.

По прогнозным расчетам Минсоцполитики, потребность в средствах на выплату субсидий и льгот на приобретение твердого бытового топлива будет составлять 4,5 млрд грн, из них 2,6 млрд грн – за счет средств государственного бюджета, 1,9 млрд грн – за счет средств ООН.

"При этом соответствующее финансирование планируется осуществить в пределах бюджетного периода 2024 года за счет имеющейся экономии средств", – отметила замминистра.

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются в случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Финансовая поддержка будет предоставляться по-новому

Марчак отметила, что в последний раз расценки на дрова пересматривались в 2016 году. В последующие годы цены просто индексировались. И сейчас дополнительная финансовая поддержка будет предоставляться по-новому.

"Поддержка гражданам на приобретение твердого топлива будет предоставляться не на объем топлива, а на количество необходимого тепла, достаточного для установления и поддержания соответствующего температурного режима в помещении в холодное время года в размере, учитывающем фактически обоснованную потребность социальных норм потребления тепла населением для обогрева своего жилого помещения", - отметила Марчак.