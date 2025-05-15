"Нова сторінка" у війні? Туреччина чекає зрушень від переговорів України та Росії

"Туреччина завжди виступала за дипломатичний шлях досягнення миру. Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори, які відбудуться в Стамбулі, сподіваємося, приведуть нас до відкриття нової сторінки", - сказав він.

На відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО Фідан заявив, що існує багато криз і конфліктів, які стосуються Альянсу і що глави МЗС сьогодні обговорюватимуть питання зміцнення єдності та солідарності.

"У цьому контексті ми поділяємо бачення генерального секретаря (Марка Рютте, - ред.). Ми повинні створити мережу безпеки в масштабах всього Альянсу, що простягається від Техасу до Анкари", - заявив турецький міністр.

Він додав, що міністри НАТО сьогодні також обговорюватимуть заходи зі зміцнення європейської архітектури безпеки, питання тривалого і справедливого миру в Україні.