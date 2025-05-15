"Нова сторінка" у війні? Туреччина чекає зрушень від переговорів України та Росії

Туреччина позитивно налаштована на можливі переговори України та РФ у Стамбулі 15 травня. Анкара вважає, що це може "відкрити нову сторінку" між Києвом та Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, якого цитують Sky News та Anadolu.
"Туреччина завжди виступала за дипломатичний шлях досягнення миру. Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори, які відбудуться в Стамбулі, сподіваємося, приведуть нас до відкриття нової сторінки", - сказав він.
На відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО Фідан заявив, що існує багато криз і конфліктів, які стосуються Альянсу і що глави МЗС сьогодні обговорюватимуть питання зміцнення єдності та солідарності.
"У цьому контексті ми поділяємо бачення генерального секретаря (Марка Рютте, - ред.). Ми повинні створити мережу безпеки в масштабах всього Альянсу, що простягається від Техасу до Анкари", - заявив турецький міністр.
Він додав, що міністри НАТО сьогодні також обговорюватимуть заходи зі зміцнення європейської архітектури безпеки, питання тривалого і справедливого миру в Україні.
Сьогодні, 15 травня, до Туреччини прибуде президент України Володимир Зеленський. Він заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення вогню.
Як зазначав президент України, він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і чекатиме на Путіна. За словами джерела РБК-Україна, після розмови з Ердоганом Зеленський ухвалить рішення щодо подальших кроків по переговорах.
Як відомо, Путін відмовився зустрічатися з Зеленським. До Туреччини він направив групу російських чиновників.
Сьогодні в турецькій Анталії також проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. На ній присутній держсекретар США Марко Рубіо.
Детальніше про переговори України та РФ у Туреччині 15 травня - у матеріалі РБК-Україна.
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