"Нова сторінка" у війні? Туреччина чекає зрушень від переговорів України та Росії

Туреччина позитивно налаштована на можливі переговори України та РФ у Стамбулі 15 травня. Анкара вважає, що це може "відкрити нову сторінку" між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, якого цитують Sky News та Anadolu.

"Туреччина завжди виступала за дипломатичний шлях досягнення миру. Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори, які відбудуться в Стамбулі, сподіваємося, приведуть нас до відкриття нової сторінки", - сказав він.

На відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО Фідан заявив, що існує багато криз і конфліктів, які стосуються Альянсу і що глави МЗС сьогодні обговорюватимуть питання зміцнення єдності та солідарності.

"У цьому контексті ми поділяємо бачення генерального секретаря (Марка Рютте, - ред.). Ми повинні створити мережу безпеки в масштабах всього Альянсу, що простягається від Техасу до Анкари", - заявив турецький міністр.

Він додав, що міністри НАТО сьогодні також обговорюватимуть заходи зі зміцнення європейської архітектури безпеки, питання тривалого і справедливого миру в Україні.