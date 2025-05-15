"Новая страница" в войне? Турция ждет сдвигов от переговоров Украины и России

Турция положительно настроена на возможные переговоры Украины и РФ в Стамбуле 15 мая. Анкара считает, что это может "открыть новую страницу" между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, которого цитируют Sky News и Anadolu .

"Турция всегда выступала за дипломатический путь достижения мира. После трех лет страданий мы видим, что открылось окно возможностей. Переговоры, которые состоятся в Стамбуле, надеемся, приведут нас к открытию новой страницы", - сказал он.

На открытии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО Фидан заявил, что существует много кризисов и конфликтов, которые касаются Альянса и что главы МИД сегодня будут обсуждать вопросы укрепления единства и солидарности.

"В этом контексте мы разделяем видение генерального секретаря (Марка Рютте, - ред.). Мы должны создать сеть безопасности в масштабах всего Альянса, простирающуюся от Техаса до Анкары", - заявил турецкий министр.

Он добавил, что министры НАТО сегодня также будут обсуждать меры по укреплению европейской архитектуры безопасности, вопрос длительного и справедливого мира в Украине.