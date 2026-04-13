"Нова сторінка" відносин. Україна готує переговори Зеленського з Мадяром

"Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відносини відкриті", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що Україна вже передала сигнали відповідних контактів на рівні президента України і лідера "Тиси" Петера Мадяра.

"Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", - сказав міністр.

Які питання необхідно вирішити

За словами Сибіги, Україна та Угорщина мають вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

"Якщо говорити глобально - це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів", - розповів глава МЗС.

Він також зауважив, що Київ готовий до втілення найвищих стандартів Європейської Ради та ЄС щодо національних меншин.

Перемога Мадяра

Нагадаємо, партія Мадяра "Тиса" здобула впевнену перемогу на парламентських виборах 12 квітня - 138 зі 199 місць у парламенті. Явка склала майже 80% - рекорд для Угорщини з часів краху соціалістичного блоку.

Угорський прем'єр Віктор Орбан визнав поразку. Його підтримці не допомогло навіть відкрите заступництво з боку Білого дому та Кремля.