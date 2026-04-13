Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром

12:42 13.04.2026 Пн
2 мин
Какие вопросы должны решить Киев и Будапешт?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Киев передал Будапешту сигналы о возможных контактах на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Читайте также: Будущий премьер Венгрии Мадьяр раскрыл свою позицию относительно Путина

"Мы считаем, что мы получили правильные европейские новости из этой страны, которые открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории. Народ заслуживает такие открытые отношения", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Украина уже передала сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и лидера "Тисы" Петера Мадьяра.

"Мы ожидаем этот контакт и, конечно, что мы заинтересованы. Ждем реакции", - сказал министр.

Какие вопросы необходимо решить

По словам Сибиги, Украина и Венгрия должны решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.

"Если говорить глобально - это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров", - рассказал глава МИД.

Он также отметил, что Киев готов к воплощению самых высоких стандартов Европейского Совета и ЕС в отношении национальных меньшинств.

Победа Мадьяра

Напомним, партия Мадьяра "Тиса" одержала уверенную победу на парламентских выборах 12 апреля - 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% - рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.

Венгерский премьер Виктор Орбан признал поражение. Его поддержке не помогло даже открытое покровительство со стороны Белого дома и Кремля.

Отметим, Петер Мадьяр - юрист и бывший соратник Орбана, который окончательно порвал с партией "Фидес" в 2024 году из-за скандала с президентскими помилованиями.

Он позиционирует себя как проевропейский политик, однако в отношении Киева занимает сдержанную позицию: признает РФ агрессором, но в то же время выступает против поставок оружия и ускоренного вступления Украины в ЕС и НАТО.

В своем первом обращении после победы Мадьяр потребовал отставки президента страны Тамаша Шуйока, а также всех ставленников Орбана на ключевых должностях.

