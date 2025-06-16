Нова стеля цін на російську нафту опинилася під загрозою через США, - Bloomberg

Як розповіли виданню неназвані дипломати, країни ЄС, які виступають за введення нової стелі цін на російську нафту, побоюються, що після заперечень з боку США досягти одностайності в блоці буде непросто.

За даними джерел Bloomberg, група країн ЄС висловила занепокоєння з приводу зниження ціни на закритій зустрічі послів у Брюсселі в понеділок, 16 червня.

Водночас деякі країни також порушили питання про необхідність координації таких заходів із G7, вказавши на небажання діяти без США.

За словами дипломатів, нещодавнє зростання цін на нафту також ускладнило можливості діяти без підтримки США.