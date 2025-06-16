Новый потолок цен на российскую нефть оказался под угрозой из-за США, - Bloomberg

Как рассказали изданию неназванные дипломаты, страны ЕС, выступающие за введнение нового потолка цен на российскую нефть, опасаются, что после возражений со стороны США достигнуть единодушия в блоке будет непросто.

По данным источников Bloomberg, группа стран ЕС выразила беспокойство по поводу снижения цены на закрытой встрече послов в Брюсселе в понедельник, 16 июня.

В то же время некоторые страны также подняли вопрос о необходимости координации таких мер с G7, указав на нежелание действовать без США.

По словам дипломатов, недавний рост цен на нефть также осложнил возможности действовать без поддержки США.