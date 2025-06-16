Новый потолок цен на российскую нефть оказался под угрозой из-за США, - Bloomberg

Попытки Еврокомиссии снизить потолок цен на российскую нефть столкнулся с трудностями. Некоторые страны ЕС не хотят идти на такой шаг без США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как рассказали изданию неназванные дипломаты, страны ЕС, выступающие за введнение нового потолка цен на российскую нефть, опасаются, что после возражений со стороны США достигнуть единодушия в блоке будет непросто.
По данным источников Bloomberg, группа стран ЕС выразила беспокойство по поводу снижения цены на закрытой встрече послов в Брюсселе в понедельник, 16 июня.
В то же время некоторые страны также подняли вопрос о необходимости координации таких мер с G7, указав на нежелание действовать без США.
По словам дипломатов, недавний рост цен на нефть также осложнил возможности действовать без поддержки США.
Напомним, по состоянию на сейчас действует предельная цена на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Еврокомиссия на прошлой неделе представила новый пакет санкций против России, которым предлагается снизить потолок цен до 45 долларов за баррель.
14 июня Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США выступают против того, чтобы вводить новый лимит цен на российскую нефть.
При этом надежда не утрачена полностью, поскольку окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа.
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