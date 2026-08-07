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Нова російська "Гербера" вже атакує Україну: в чому її особливість

12:03 07.08.2026 Пт
2 хв
Перші фото дрона опублікували в мережі
aimg Юлія Капітонова
Нова російська "Гербера" вже атакує Україну: в чому її особливість Фото: Нова "Гербера" дійсно гігантська (@serhii_flash)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В небі України помітили нову модифікацію багатоцільового російського безпілотника "Гербера".

З таким попередженням виступив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"У небі з'явилася нова версія "Гербери", - повідомив "Флеш".

Він також наголосив, що неозброєним оком можна помітити одну з її головних особливостей - чималий розмір безпілотника.

"Вона значно більша за звичайну", - зауважив радник Зеленського.

Нова російська &quot;Гербера&quot; вже атакує Україну: в чому її особливість

Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)

Окрім того, він закликав українців, у яких є нова версія російського безпілотника, відгукнутися.

За словами Бескрестнова, вкрай важливо дослідити цей дрон, щоб з'ясувати всі його особливості.

Нова російська &quot;Гербера&quot; вже атакує Україну: в чому її особливість

Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)

"Як бачите, людина на фото не віддає трофей. Жартую, я попросив сфотографуватися, щоб можна було швидко оцінити розмір", - жартома зазначив "Флеш".

Нова російська &quot;Гербера&quot; вже атакує Україну: в чому її особливістьНова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)

Що відомо про базову версію "Гербери"

Це не просто дрон-камікадзе, а багатофункціональна платформа, яка може виконувати різні завдання.

"Гербера" з'явилася приблизно у 2024 році як дешева альтернатива "Герані-2" (російській версії Shahed-136 - ред.). Вона значно менша, простіша у виробництві й коштує набагато дешевше.

Основна ідея росіян була простою:

  • не витрачати дорогі "Шахеди" на другорядні завдання;
  • створити апарат, який можна виробляти масово.

Точні характеристики засекречені, але за відкритими даними:

  • довжина - близько 2 метрів;
  • розмах крил - 2,5 м;
  • максимальна маса - близько 18 кг;
  • швидкість - до 160 км/год;
  • дальність - приблизно 300-600 км залежно від конфігурації.

Корпус виготовляють із дуже дешевих матеріалів: фанери, пінопласту, пластикових деталей.

Одне з головних завдань "Гербери" - перевантажувати українську систему ППО.

Нагадаємо, вночі 7 серпня Росія атакувала Україну понад 140 дронами. Дізнайтеся, скільки з них знешкодила ППО.

Також ми писали, як Трамп відповів на прохання Зеленського надати Україні ракети для ППО.

Окрім того, стало відомо, коли українська Freyja може почати збивати балістику.

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