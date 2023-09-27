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Нова програма виплат для ВПО запрацює в трьох областях: як отримати гроші

Фото: Виплати переселенцям на оренду житла (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Україні запускають нову програму фінансової допомоги для переселенців: виплати на оренду житла в трьох областях: Черкаській, Київській та Кіровоградській.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-релізі БФ "Право на захист".

 

Благодійний фонд запускає нову програму допомоги ВПО у партнерстві з УВКБ ООН. В рамках проекту здійснюватимуть виплати на оренду житла у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Зазвичай процес пошуку роботи, житла та адаптація на новому місці займає час і потребує чималих зусиль, каже заступниця програмної координаторки з надання невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Інна Лациба.

"Мета програми – підтримати людей після вимушеного переміщення та сприяти їхній інтеграції. Грошова допомога на оренду житла дає можливість переїхати в більш комфортне житло, яке розташоване ближче до роботи, школи, або садочка", – пояснила вона.

Допомога передбачає відшкодування вартості оренди житла родині впродовж 6 місяців.

Взяти участь у програмі можуть: 

  • ті, хто проживає в МКП (місцях компактного проживання), які будуть розформовані;

  • особи, які перебувають під загрозою втрати теперішнього житла, або ж мають потребу переїхати ближче до місця роботи, місця навчання дітей тощо.

Подати заявку можна за особистої присутності всіх членів родини в пункті збору даних. Із собою потрібно мати оригінали потрібних документів.

Повний перелік необхідних документів, адреси пунктів збору даних, а також детальна інформація про те, хто може взяти участь у програмі, розміщена на сайті БФ "Право на захист" за посиланням.

Нагадаємо, у серпні в Україні почалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати. Юрист розповіла РБК-Україна, що треба знати про перевірки житла переселенців та що робити, щоб виплати не скасували.

Також недавно законодавство в частині оформлення довідки ВПО зазнало значних змін. Що саме треба знати про довідки переселенцям – читайте детальніше.

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