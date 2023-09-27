Нова програма виплат для ВПО запрацює в трьох областях: як отримати гроші

Благодійний фонд запускає нову програму допомоги ВПО у партнерстві з УВКБ ООН. В рамках проекту здійснюватимуть виплати на оренду житла у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Зазвичай процес пошуку роботи, житла та адаптація на новому місці займає час і потребує чималих зусиль, каже заступниця програмної координаторки з надання невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Інна Лациба.

"Мета програми – підтримати людей після вимушеного переміщення та сприяти їхній інтеграції. Грошова допомога на оренду житла дає можливість переїхати в більш комфортне житло, яке розташоване ближче до роботи, школи, або садочка", – пояснила вона.

Допомога передбачає відшкодування вартості оренди житла родині впродовж 6 місяців.

Взяти участь у програмі можуть:

ті, хто проживає в МКП (місцях компактного проживання), які будуть розформовані;

особи, які перебувають під загрозою втрати теперішнього житла, або ж мають потребу переїхати ближче до місця роботи, місця навчання дітей тощо.

Подати заявку можна за особистої присутності всіх членів родини в пункті збору даних. Із собою потрібно мати оригінали потрібних документів.

Повний перелік необхідних документів, адреси пунктів збору даних, а також детальна інформація про те, хто може взяти участь у програмі, розміщена на сайті БФ "Право на захист" за посиланням.