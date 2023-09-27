Новая программа выплат для ВПЛ заработает в трех областях: как получить деньги

Благотворительный фонд запускает новую программу помощи ВПЛ в партнерстве с УВКБ ООН. В рамках проекта будут проводиться выплаты на аренду жилья в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Обычно процесс поиска работы, жилья и адаптация на новом месте занимает время и требует больших усилий, говорит заместитель программного координатора по предоставлению неотложной денежной помощи БФ "Право на захист" Инна Лациба.

"Цель программы – поддержать людей после вынужденного перемещения и способствовать их интеграции. Денежная помощь на аренду жилья дает возможность переехать в более комфортное жилье, расположенное ближе к работе, школе или садику", – пояснила она.

Помощь предусматривает возмещение стоимости аренды жилья семье в течение 6 месяцев.

Принять участие в программе могут:

проживающие в МКП (местах компактного проживания), которые будут расформированы;

лица, которые находятся под угрозой потери нынешнего жилья, или нуждаются в переезде ближе к месту работы, месту обучения детей и так далее.

Подать заявку можно при личном присутствии всех членов семьи в пункте сбора данных. С собой нужно иметь подлинники нужных документов.

Полный список необходимых документов, адреса пунктов сбора данных, а также подробная информация о том, кто может принять участие в программе, размещена на сайте БФ "Право на защиту" по ссылке.