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Новая программа выплат для ВПЛ заработает в трех областях: как получить деньги

Фото: Выплаты переселенцам на аренду жилья (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине запускается новая программа финансовой помощи для переселенцев: выплаты на аренду жилья в трех областях: Черкасской, Киевской и Кировоградской.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-релизе БФ "Право на захист".

Благотворительный фонд запускает новую программу помощи ВПЛ в партнерстве с УВКБ ООН. В рамках проекта будут проводиться выплаты на аренду жилья в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Обычно процесс поиска работы, жилья и адаптация на новом месте занимает время и требует больших усилий, говорит заместитель программного координатора по предоставлению неотложной денежной помощи БФ "Право на захист" Инна Лациба.

"Цель программы – поддержать людей после вынужденного перемещения и способствовать их интеграции. Денежная помощь на аренду жилья дает возможность переехать в более комфортное жилье, расположенное ближе к работе, школе или садику", – пояснила она.

Помощь предусматривает возмещение стоимости аренды жилья семье в течение 6 месяцев.

Принять участие в программе могут:

  • проживающие в МКП (местах компактного проживания), которые будут расформированы;

  • лица, которые находятся под угрозой потери нынешнего жилья, или нуждаются в переезде ближе к месту работы, месту обучения детей и так далее.

Подать заявку можно при личном присутствии всех членов семьи в пункте сбора данных. С собой нужно иметь подлинники нужных документов.

Полный список необходимых документов, адреса пунктов сбора данных, а также подробная информация о том, кто может принять участие в программе, размещена на сайте БФ "Право на защиту" по ссылке.

Напомним, в августе в Украине начались проверки мест проживания людей со статусом ВПЛ. В результате некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты. Юрист рассказала РБК-Украина, что нужно знать о проверках жилья переселенцев и что делать, чтобы выплаты не отменили.

Также недавно законодательство в части оформления справки ВПЛ претерпело значительные изменения. Что именно нужно знать о справках переселенцам –читайте поподробнее.

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