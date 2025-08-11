Нова програма з МВФ: чи може бути підвищення податків в Україні

Питання підвищення податків в Україні з великою долею ймовірності буде обговорюватися під час підготовки нової програми з МВФ.
Як повідомляє РБК-Україна, так вважають аналітики групи ICU.
Як зазначили аналітики в коментарі виданню, на етапі формування умов нової програми майже гарантовано буде оговорюватися питання підвищення ставок окремих податків.
"Однак фінальний сценарій буде все ж залежати від додаткових обсягів допомоги, про які вдасться домовитися із партнерами. Підвищення податків - це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна буде уникнути", - додали аналітики.
Через прогнози щодо затягування військових дій, економіка України потребуватиме значно більше зовнішнього фінансування, ніж передбачено поточною програмою.
Тож, зазначають в ICU, очікується, що в найближчі місяці МВФ та Україна будуть перебувати в пошуках додаткового фінансування від іноземних партнерів.
Як повідомили джерела РБК-Україна, наприкінці серпня працюватиме місія МВФ. Буде обговорюватися питання або про перегляд програми в грудні, або про укладення нової програми.
До кінця року ця програма має бути підготовлена для затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду.
Більш детально про нову програму з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.