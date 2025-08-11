RU

Экономика

Новая программа с МВФ: может ли быть повышение налогов в Украине

Фото: повышение налогов будет обсуждаться при подготовке новой программы с МВФ (flickr_com_National_Bank_Of_Ukraine)
Автор: Юрий Дощатов

Вопрос повышения налогов в Украине с большой долей вероятности будет обсуждаться во время подготовки новой программы с МВФ.

Как сообщает РБК-Украина, так считают аналитики группы ICU.

Как отметили аналитики в комментарии изданию, на этапе формирования условий новой программы почти гарантированно будет обсуждаться вопрос повышения ставок отдельных налогов.

"Однако финальный сценарий будет все же зависеть от дополнительных объемов помощи, о которых удастся договориться с партнерами. Повышение налогов - это сценарий, которого при определенных благоприятных условиях можно будет избежать", - добавили аналитики.

Из-за прогнозов по затягиванию военных действий, экономика Украины потребует значительно больше внешнего финансирования, чем предусмотрено текущей программой.

Поэтому, отмечают в ICU, ожидается, что в ближайшие месяцы МВФ и Украина будут находиться в поисках дополнительного финансирования от иностранных партнеров.

 

 

Новая программа с МВФ

Как сообщили источники РБК-Украина, в конце августа будет работать миссия МВФ. Будет обсуждаться вопрос либо о пересмотре программы в декабре, либо о заключении новой программы.

До конца года эта программа должна быть подготовлена для утверждения советом директоров Международного валютного фонда.

Более детально о новой программе с МВФ - читайте в материале РБК-Украина.

