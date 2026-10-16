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Нова прессекретарка Білого дому протрималася на посаді 5 днів, - NYT

23:09 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп та прес-секретар Білого дому Кеті Захарія (instagram.com/whitehouse)

Кеті Захарію звільнено після 5 днів роботи прессекретаркою Білого дому. Перший брифінг був для неї невдалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на The New York Times.

5 днів на посаді прессекретарки

Звільнення Захарії відбулося через презентацію її юридичної кар'єри та її перший брифінг для преси, повідомили виданню три особи, знайомі з цим питанням.

Анонімні джерела описували рішення, яке ще не було оголошено.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю, що він закликав пані Захарію "переглянути" цю роботу.

"Чесно кажучи, якби я був на вашому місці, я б переглянув своє рішення", - сказав він журналістам, переповідаючи свою розмову зі своєю прессекретаркою.

Він сказав, що додав: "Кеті, тобі це потрібно? Я не думаю, що тобі це потрібно".

Трамп сказав, що пані Захарія може продовжувати працювати на нього "в якійсь формі, але, можливо, в більш приємній".

Кар'єра Захарії

Кеті Захарія невдало почала свою першу та останню прес-конференцію у вівторок. На ній вона здебільшого зачитувала сценарій і завершила брифінг лише після трьох запитань, нагадало видання.

Після цього послідував шквал заголовків про те, чи неправдиво вона представила себе як юристку - президент назвав її "адвокаткою" - попри те, що не склала іспит на правосуддя.

Раніше РБК-Україна писало, що прессекретарка Білого дому Кеті Захарія не змогла надати чіткої відповіді на питання, чи припинили США передавати розвідувальну інформацію Україні.

Також Трамп заявив: прес-секретар Білого дому Керолайн Лівіт покине свою посаду в кінці серпня. Це пов'язано з народженням дитини, при цьому з команди президента вона не йде.

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