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Новая пресс-секретарь Белого дома продержалась на должности 5 дней, - NYT

23:09 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Кети Захария (instagram.com/whitehouse)

Кэти Захария уволена после 5 дней работы пресс-секретарем Белого дома. Первый брифинг был для нее неудачным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

5 дней в должности пресс-секретаря

Увольнение Захарии произошло из-за презентации ее юридической карьеры и ее первого брифинга для прессы, сообщили изданию три человека, знакомых с этим вопросом.

Анонимные источники описывали решение, которое еще не было объявлено.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что он призвал госпожу Захарию "пересмотреть" эту работу.

"Честно говоря, будь я на вашем месте, я бы пересмотрел свое решение", - сказал он журналистам, пересказывая свой разговор со своей пресс-секретарем.

Он сказал, что добавил: "Кэти, тебе это нужно? Я не думаю, что тебе это нужно".

Трамп сказал, что Захария может продолжать работать на него "в какой-то форме, но, возможно, в более приятной".

Карьера Захарии

Кэти Захария неудачно начала свою первую и последнюю пресс-конференцию во вторник. На ней она в большинстве своем зачитывала сценарий и завершила брифинг только после трех вопросов, напомнило издание.

После этого последовал шквал заголовков о том, ложно ли она представила себя как юристку - президент назвал ее "адвокаткой" - несмотря на то, что не сдала экзамен на правосудие.

Ранее РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не смогла предоставить четкий ответ на вопрос, прекратили ли США передавать разведывательную информацию Украине.

Также Трамп заявил: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит покинет свой пост в конце августа. Это связано с рождением ребенка, при этом из команды президента он не уходит.

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