"Нова пошта" не звільнила працівників, які вигнали собаку у спеку: що відомо

Головне: Скасування звільнення: "Нова пошта" переглянула першочергове рішення і не звільнятиме працівників, які вигнали собаку з відділення у Слов'янську.

"Нова пошта" переглянула першочергове рішення і не звільнятиме працівників, які вигнали собаку з відділення у Слов'янську. Причина рішення: За словами гендиректора Євгенія Тафійчука, звільнення було ухвалено на емоціях, а самі співробітники усвідомили провину та першими долучилися до пошуків тварини.

За словами гендиректора Євгенія Тафійчука, звільнення було ухвалено на емоціях, а самі співробітники усвідомили провину та першими долучилися до пошуків тварини. Нові правила: Компанія розробить нові правила з урахуванням безпеки та комфорту клієнтів (алергії, фобії, діти).

Компанія розробить нові правила з урахуванням безпеки та комфорту клієнтів (алергії, фобії, діти). Стан та доля собаки: Виснаженого 8-річного пса евакуювали до Києва. Ветеринари обстежили його та виявили хронічні хвороби.

Чому працівників вирішили не звільняти

За словами Тафійчука, перші кадрові рішення після інциденту ухвалювалися на емоціях. Пізніше в компанії детальніше розібралися в ситуації.

Він зазначив, що працівники, які вигнали собаку, після усвідомлення наслідків свого вчинку одними з перших долучилися до пошуків тварини. Тому компанія переглянула своє першочергове рішення, і працівники залишаться працювати в "Новій пошті".

У компанії змінять правила

За словами Тафійчука, інцидент показав, що в "Новій пошті" не було достатньо чітких правил щодо дій працівників, якщо у відділенні опиняється тварина.

У компанії наголошують, що під час таких ситуацій потрібно враховувати не лише тварину, а й клієнтів, серед яких можуть бути люди з алергіями чи фобіями, а також діти.

Що сталося із собакою

"Нова пошта" повідомила, що собаку вивезли з прифронтового Слов'янська та доставили до ветеринарної клініки.

За оцінкою ветеринарів, тварина провела на вулиці близько місяця. Псу орієнтовно вісім років, чипа у нього немає.

Під час огляду йому зробили ревакцинацію, дегельмінтизацію та обробку від бліх і кліщів. Окрім виснаження, лікарі виявили низку хронічних та вікових захворювань, які потребують тривалого лікування.

Наразі собака перебуває у Києві на перетримці у співробітника "Нової пошти" та отримує необхідний догляд.

Компанія планує спробувати знайти його попередніх власників. Якщо господар не знайдеться у передбачений законом термін, для тварини шукатимуть нову родину.