"Новая почта" не уволила работников, которые выгнали собаку в жару: что известно

"Новая почта" не уволила работников, которые выгнали собаку из отделения в Славянске во время жары. Они останутся работать в компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Новой почты" Евгения Тафийчука.
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По словам Тафийчука, первые кадровые решения после инцидента принимались на эмоциях. Позже в компании подробнее разобрались в ситуации.
Он отметил, что работники, которые выгнали собаку, после осознания последствий своего поступка одними из первых приобщились к поискам животного. Поэтому компания пересмотрела свое первоочередное решение, и работники останутся работать в "Новой почте".
По словам Тафийчука, инцидент показал, что в "Новой почте" не было достаточно четких правил действий работников, если в отделении оказывается животное.
В компании подчеркивают, что во время таких ситуаций следует учитывать не только животное, но и клиентов, среди которых могут быть люди с аллергиями или фобиями, а также дети.
"Новая почта" сообщила, что собаку вывезли из прифронтового Славянска и доставили в ветеринарную клинику.
По оценке ветеринаров, животное провело на улице около месяца. Псу ориентировочно восемь лет, чипа у него нет.
При осмотре ему сделали ревакцинацию, дегельминтизацию и обработку от блох и клещей. Кроме истощения, врачи обнаружили ряд хронических и возрастных заболеваний, требующих длительного лечения.
Собака находится в Киеве на передержке у сотрудника "Новой почты" и получает необходимый уход.
Компания планирует попытаться найти его предыдущих владельцев. Если хозяин не найдется в срок, для животного будут искать новую семью.
Напомним, ранее в сети распространилось видео, на котором работники отделения "Новой почты" в Славянске выгоняли собаку шваброй на улицу во время жары. После огласки компания заявила, что не терпит жестокого отношения к животным, и сообщила об увольнении работников.