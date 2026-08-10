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"Новая почта" не уволила работников, которые выгнали собаку в жару: что известно

19:03 10.08.2026 Пн
2 мин
Собаку уже нашли и отправили в ветеринарную клинику
aimg Татьяна Веремеева
"Новая почта" не уволила работников, которые выгнали собаку в жару: что известно Фото: Отделение "Новой почты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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"Новая почта" не уволила работников, которые выгнали собаку из отделения в Славянске во время жары. Они останутся работать в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Новой почты" Евгения Тафийчука.

Главное:

  • Отмена увольнения: "Новая почта" пересмотрела первоочередное решение и не будет увольнять работников, которые выгнали собаку из отделения в Славянске.
  • Причина решения: По словам гендиректора Евгения Тафийчука, решение об увольнении было принято на эмоциях, а сами сотрудники осознали вину и первыми включились в поиски животного.
  • Новые правила: Компания разработает новые правила с учетом безопасности и комфорта клиентов (аллергии, фобии, дети).
  • Состояние и судьба собаки: Истощенного 8-летнего пса эвакуировали в Киев. Ветеринары обследовали его и обнаружили хронические болезни.

Почему работников решили не увольнять

По словам Тафийчука, первые кадровые решения после инцидента принимались на эмоциях. Позже в компании подробнее разобрались в ситуации.

Он отметил, что работники, которые выгнали собаку, после осознания последствий своего поступка одними из первых приобщились к поискам животного. Поэтому компания пересмотрела свое первоочередное решение, и работники останутся работать в "Новой почте".

В компании изменят правила

По словам Тафийчука, инцидент показал, что в "Новой почте" не было достаточно четких правил действий работников, если в отделении оказывается животное.

В компании подчеркивают, что во время таких ситуаций следует учитывать не только животное, но и клиентов, среди которых могут быть люди с аллергиями или фобиями, а также дети.

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Что произошло с собакой

"Новая почта" сообщила, что собаку вывезли из прифронтового Славянска и доставили в ветеринарную клинику.

По оценке ветеринаров, животное провело на улице около месяца. Псу ориентировочно восемь лет, чипа у него нет.

При осмотре ему сделали ревакцинацию, дегельминтизацию и обработку от блох и клещей. Кроме истощения, врачи обнаружили ряд хронических и возрастных заболеваний, требующих длительного лечения.

Собака находится в Киеве на передержке у сотрудника "Новой почты" и получает необходимый уход.

Компания планирует попытаться найти его предыдущих владельцев. Если хозяин не найдется в срок, для животного будут искать новую семью.

Напомним, ранее в сети распространилось видео, на котором работники отделения "Новой почты" в Славянске выгоняли собаку шваброй на улицу во время жары. После огласки компания заявила, что не терпит жестокого отношения к животным, и сообщила об увольнении работников.

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