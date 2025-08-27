"Нова пошта" змінила умови відправлення посилок до США через нові мита

З 29 серпня 2025 року для всіх відправлень до США діятимуть нові правила митного оформлення. Це пов’язано зі скасуванням пільгового безмитного порогу у 800 доларів, так званого de minimis, відповідно до указу президента Сполучених Штатів.

Раніше цей поріг застосовувався до імпорту товарів для особистого користування, а також покупок в іноземних інтернет-магазинах і на маркетплейсах. Відтепер усі міжнародні відправлення незалежно від вартості обкладатимуться митними платежами та податками.

Хто платитиме мито: відправник чи отримувач

"Нова пошта" запроваджує можливість вибору, хто саме сплачуватиме митні збори - відправник чи отримувач. Зміни почнуть діяти з 26 серпня 2025 року.

Якщо платником обрано відправника, до вартості доставлення додасться 10% від вартості посилки. Усі послуги з розмитнення включені в тариф.

Якщо платником стане отримувач, він має оплатити 10% від вартості відправлення та митно-брокерські послуги від 25 доларів.

У такому випадку отримувач отримає email із посиланням для оплати, і доставлення здійснюватиметься лише після внесення коштів.

Важливі уточнення для клієнтів

Ставка мита у 10% діє тільки для товарів, вироблених в Україні. Для продукції з інших країн митні ставки можуть відрізнятися.

Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть опису товарів, країні походження, меті експорту та заявленій вартості. У разі неточностей відправлення можуть бути затримані, а витрати збільшені.

Як працюватиме вибір платника митних зборів