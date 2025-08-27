UA

Економіка Авто Tech

"Нова пошта" змінила умови відправлення посилок до США через нові мита

Фото: Нова пошта оновила умови посилок до США ((Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

З 29 серпня 2025 року для всіх відправлень до США діятимуть нові правила митного оформлення. Це пов’язано зі скасуванням пільгового безмитного порогу у 800 доларів, так званого de minimis, відповідно до указу президента Сполучених Штатів.

Раніше цей поріг застосовувався до імпорту товарів для особистого користування, а також покупок в іноземних інтернет-магазинах і на маркетплейсах. Відтепер усі міжнародні відправлення незалежно від вартості обкладатимуться митними платежами та податками.

Хто платитиме мито: відправник чи отримувач

"Нова пошта" запроваджує можливість вибору, хто саме сплачуватиме митні збори - відправник чи отримувач. Зміни почнуть діяти з 26 серпня 2025 року.

  • Якщо платником обрано відправника, до вартості доставлення додасться 10% від вартості посилки. Усі послуги з розмитнення включені в тариф.
  • Якщо платником стане отримувач, він має оплатити 10% від вартості відправлення та митно-брокерські послуги від 25 доларів.

У такому випадку отримувач отримає email із посиланням для оплати, і доставлення здійснюватиметься лише після внесення коштів.

Важливі уточнення для клієнтів

Ставка мита у 10% діє тільки для товарів, вироблених в Україні. Для продукції з інших країн митні ставки можуть відрізнятися.

Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть опису товарів, країні походження, меті експорту та заявленій вартості. У разі неточностей відправлення можуть бути затримані, а витрати збільшені.

Як працюватиме вибір платника митних зборів

  • У відділеннях оператори "Нової пошти" інформуватимуть клієнтів про варіанти оплати митних платежів.
  • У мобільному застосунку при створенні відправлення клієнти отримають повідомлення про зміни в законодавстві США, а остаточне рішення щодо платника митних зборів ухвалюватиметься у відділенні.
  • В особистому кабінеті під час заповнення інвойсу з’явиться опція вибору "Платника митних платежів". Вартість для кожного варіанта відображатиметься автоматично.

 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще в липні підписав указ, який з 29 серпня скасовує de minimis - давнє звільнення від сплати податків на імпорт товарів низької вартості - до 800 доларів.

Державна "Укрпошта" через нові правила відправлення посилок до США вже підняла свої тарифи.

Сполучені Штати Америки