"Новая почта" изменила условия отправки посылок в США из-за новых пошлин

С 29 августа 2025 года для всех отправлений в США будут действовать новые правила таможенного оформления. Это связано с отменой льготного беспошлинного порога в 800 долларов, так называемого de minimis, в соответствии с указом президента Соединенных Штатов.

Ранее этот порог применялся к импорту товаров для личного пользования, а также покупок в иностранных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Отныне все международные отправления независимо от стоимости будут облагаться таможенными платежами и налогами.

Кто будет платить пошлину: отправитель или получатель

"Новая почта" вводит возможность выбора, кто именно будет платить таможенные сборы - отправитель или получатель. Изменения начнут действовать с 26 августа 2025 года.

Если плательщиком выбран отправитель, к стоимости доставки добавится 10% от стоимости посылки. Все услуги по растаможке включены в тариф.

Если плательщиком станет получатель, он должен оплатить 10% от стоимости отправления и таможенно-брокерские услуги от 25 долларов.

В таком случае получатель получит email со ссылкой для оплаты, и доставка будет осуществляться только после внесения средств.

Важные уточнения для клиентов

Ставка пошлины в 10% действует только для товаров, произведенных в Украине. Для продукции из других стран таможенные ставки могут отличаться.

Таможенные органы США усиливают контроль за всеми импортируемыми товарами. Особое внимание будут уделять описанию товаров, стране происхождения, цели экспорта и заявленной стоимости. В случае неточностей отправления могут быть задержаны, а расходы увеличены.

Как будет работать выбор плательщика таможенных пошлин